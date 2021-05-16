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CDC開放口罩令 白宮也狀況外「非拜登決定」

不戴口罩被嘲笑辱罵… 金山衛生官：民眾別當口罩警察

中央社／舊金山15日專電
CDC開放打完疫苗的人可不用戴口罩，引起爭議。圖為在餐廳戶外座位的客人多數未戴口罩。（美聯社）
CDC開放打完疫苗的人可不用戴口罩，引起爭議。圖為在餐廳戶外座位的客人多數未戴口罩。（美聯社）

美國疾病管制暨預防中心（CDC）允許完成施打疫苗的民眾在大多數場所不須戴口罩後，舊金山傳出不戴口罩被嘲笑事件，當地官員呼籲民眾別當口罩警察。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）13日更新政策，完整接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的人，在參與不論人數多寡的室內外活動時，不須戴口罩或保持人際距離。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）今天報導，負責撰寫舊金山有關2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）防疫衛生命令的衛生官員菲立普（Susan Philip）聽取多個關於舊金山人不戴口罩遭到嘲笑的報告後，向當地人傳達「沒有人需要扮演口罩警察」的訊息。

菲立普說，完成接種疫苗的人戴或不戴口罩都好，沒有人需要對於陌生人的決定置喙，也不該責怪別人。

舊金山政府收到有關「不戴口罩」的報告中，有人被白眼，有人被大聲斥責，也有些人遵守了新規定後在社區裡自覺不舒服。

公衛部門收到一封匿名的電子郵件，信中提到美國人對於口罩這個特別的題目「可以變得非常不理性」。信中寫道，CDC的建議公布後，他沒戴口罩在外散步，遇到一名女性對他尖叫，「病毒是真的，而且有人死」；另一個人對他說，「你幹嘛不搬家？」

這名寄件者說，鄰居出門時不敢拿掉口罩是因為害怕別人的目光，而不是害怕感染病毒。他在舊金山住超過15年，以為「教育程度高的城市，人們會理解科學和相信專家」；但顯然口罩的議題牽涉的層面複雜，隨環境和文化等因素不同。

由於學校復課是疫情恢復與否的重要指標，舊金山灣區的公立學校至今未真正重開大門。過去一年多來居家避疫、維持社交距離和全面戴口罩政策已經成為多數人生活的一部分，即使CDC命令放寬，民眾很難因為完成疫苗接種就立刻全然摘掉口罩。

舊金山市政府仍在等待加州政府公衛部門的最新防疫命令，同時開始擔心羞辱戴口罩或不戴口罩的現象可能又會出現。

口罩 舊金山 疫苗

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