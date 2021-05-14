我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC公布新防疫措施後 口罩該怎麼戴？

疫情延燒 日逾35萬人 網路連署停辦東奧

CDC公布新防疫措施後 口罩該怎麼戴？

編譯林育正／綜合14日電
在賭城的拉斯維加斯大道上，有些民眾戴著口罩，有些沒戴。美聯社
在賭城的拉斯維加斯大道上，有些民眾戴著口罩，有些沒戴。美聯社

聯邦疾病防治中心(CDC)最新防疫規章指出，完成新冠疫苗接種者，在室內與室外絕大多數場合，即使在人口密集的地方，皆已不須戴口罩；儘管如此，新政策的公布，卻也對已接種民眾造成許多疑惑。

在什麼地方必須戴上口罩？

CDC規章指出，根據有效期限至9月13日的聯邦口罩令，完成接種的民眾在醫護機構、機場與車站與大眾交通工具上，仍必須戴口罩；其中包括前往、離開或在美國境內的飛機、巴士與火車。

此外CDC也表示，接種民眾必須遵守聯邦、州、地方、部落與領地法律，必要時得戴上口罩；上述規定包括地方商家與工作場所防疫規範。

這表示情況將視民眾居住的地區以及前往的地方而定；部分商家將遵照CDC規照，但也有商家可能不願放寬口罩令。

新防疫規章將如何執行？

目前只有要求民眾出示接種紀錄卡，才能確定是否完成接種。不過戴口罩的行為在國內已被政治化，在立場已極度分裂的美國，如此要求恐怕造成嚴重爭議。

為什麼現在能解除口罩令？

CDC表示因確診與住院人數穩定下降，數據也顯示新冠疫苗確實有效發揮保護力，因此調整口罩令，為已接種民眾放寬。根據CDC官方數據，12日全美3萬4200人確診，較9日減少23%，七天平均住院數也下降12%。

 CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)說：「每天隨著確診病例下降，我們對未來到非常樂觀和振奮。」然而公衛專家表示，在部分接種效率緩慢的地區，確診病例仍有上升趨勢；而且全美接種率僅35%，還不能輕忽。

瓦倫斯基引用針對9000名美國醫護人員，以及以色列的研究，表示完成接種的民眾不會帶原或散播病毒。不過CDC官網也指出，科學家仍在研究疫苗對變種病毒的保護力，對免疫系統較弱的人的保護力，以及疫苗效力時間長度。

CDC能恢復口罩令嗎？

CDC表示若未來接種效率減慢，或確診病例上升，有可能重新收緊對接種民眾的口罩令。瓦倫斯基表示：「過去一年的經驗告訴我們，病毒是不可預測的。因此若疫情再次惡化，我們可能再調整防疫規章。」

口罩 CDC 疫苗

上一則

夏威夷男子網路騷擾認罪 遭判行為管束三年

下一則

絕非小說情節：癱瘓男子透過想像手寫 與人交流

延伸閱讀

我們有權要求出示疫苗卡嗎？口罩令放寬 芝華商困擾

我們有權要求出示疫苗卡嗎？口罩令放寬 芝華商困擾
不理CDC 部分私營企業仍要求員工戴口罩

不理CDC 部分私營企業仍要求員工戴口罩
CDC放寬口罩令 醫生認草率：完全接種者 仍可傳播病毒

CDC放寬口罩令 醫生認草率：完全接種者 仍可傳播病毒
私企、服務業 多要求續戴口罩

私企、服務業 多要求續戴口罩

熱門新聞

「緊急寬頻福利」計畫上路，家庭年收入19萬8000元以下民眾，每月可獲最高50元網路費用補助。(Pexels)

每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請

2021-05-12 19:51
川普。(路透)

傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案

2021-05-13 22:37
美國疾病管制暨預防中心(CDC)疫苗專家梅森尼爾(Nancy Messonnier)7日宣布辭去疾管中心職務。（Getty Images）

最早警告疫情將顛覆美國民眾生活 CDC疫苗專家辭職

2021-05-07 13:23
住在共和黨執政的13州，共計將近90萬名失業民眾，目前領取的各種失業救濟金，從下個月起將縮水或完全領不到。圖為紐約曼哈頓一家餐廳窗戶上貼著徵人廣告。

90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到

2021-05-13 11:32
比爾蓋茲對於與梅琳達的婚姻早已無愛。路透

比爾蓋茲親口說出離婚原因 這群人先知道

2021-05-13 08:21
聯邦政府在疫情期間為失業勞工提供每周300元額外失業補助，現在已有四個共和黨執政州宣布退出，理由是失業救濟金讓美國勞工失去重返職場的就業動力。美聯社

四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助

2021-05-11 12:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案

傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案
CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩

CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩
全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網
解除危機…「殖民油管」遭攻擊數小時後就付500萬贖金

解除危機…「殖民油管」遭攻擊數小時後就付500萬贖金