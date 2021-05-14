CDC公布新防疫措施後 口罩該怎麼戴？

在賭城的拉斯維加斯大道上，有些民眾戴著口罩，有些沒戴。美聯社

聯邦疾病防治中心(CDC )最新防疫規章指出，完成新冠疫苗 接種者，在室內與室外絕大多數場合，即使在人口密集的地方，皆已不須戴口罩 ；儘管如此，新政策的公布，卻也對已接種民眾造成許多疑惑。

在什麼地方必須戴上口罩？

CDC規章指出，根據有效期限至9月13日的聯邦口罩令，完成接種的民眾在醫護機構、機場與車站與大眾交通工具上，仍必須戴口罩；其中包括前往、離開或在美國境內的飛機、巴士與火車。

此外CDC也表示，接種民眾必須遵守聯邦、州、地方、部落與領地法律，必要時得戴上口罩；上述規定包括地方商家與工作場所防疫規範。

這表示情況將視民眾居住的地區以及前往的地方而定；部分商家將遵照CDC規照，但也有商家可能不願放寬口罩令。

新防疫規章將如何執行？

目前只有要求民眾出示接種紀錄卡，才能確定是否完成接種。不過戴口罩的行為在國內已被政治化，在立場已極度分裂的美國，如此要求恐怕造成嚴重爭議。

為什麼現在能解除口罩令？

CDC表示因確診與住院人數穩定下降，數據也顯示新冠疫苗確實有效發揮保護力，因此調整口罩令，為已接種民眾放寬。根據CDC官方數據，12日全美3萬4200人確診，較9日減少23%，七天平均住院數也下降12%。

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)說：「每天隨著確診病例下降，我們對未來到非常樂觀和振奮。」然而公衛專家表示，在部分接種效率緩慢的地區，確診病例仍有上升趨勢；而且全美接種率僅35%，還不能輕忽。

瓦倫斯基引用針對9000名美國醫護人員，以及以色列的研究，表示完成接種的民眾不會帶原或散播病毒。不過CDC官網也指出，科學家仍在研究疫苗對變種病毒的保護力，對免疫系統較弱的人的保護力，以及疫苗效力時間長度。

CDC能恢復口罩令嗎？

CDC表示若未來接種效率減慢，或確診病例上升，有可能重新收緊對接種民眾的口罩令。瓦倫斯基表示：「過去一年的經驗告訴我們，病毒是不可預測的。因此若疫情再次惡化，我們可能再調整防疫規章。」