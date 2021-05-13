羅德島州安靜社區爆該市最大槍擊案 九人受傷

羅德島州普羅維登斯13日晚間發生槍擊案，造成九人受傷。取材自推特

羅德島州 普羅維登斯(Providence)13日晚間7時後，在華盛頓公園(Washington Park)東南方社區發生槍擊 案，造成九人受傷，該地警方認為這是該市史上最大槍擊案。

普羅維登斯警察 局長克雷蒙茲(Hugh T. Clements)告訴記者，九名傷者中有三人重傷，恐危及性命。

克雷蒙茲表示，此案用到多把槍枝，當局已知的兩群人馬爭吵不休後，有人從一輛車內瞄準一棟住家開槍，屋內的另一人則開槍回擊；警長指出，涉案人均為年輕男子。

來源：WPRI YouTube

克雷蒙茲指出，案發社區通常很安靜，鄰居對此案感到訝異；他估計此案開了數十槍，美聯社報導，從一段距離外可見十多個彈殼四散，警方已封鎖現場，目前尚未逮捕任何人。

Providence police said nine people were shot in a mass shooting #KOMONews https://t.co/GtkJj09jUn — KOMO Newsradio (@komonewsradio) May 14, 2021

克雷蒙茲強調，目前調查仍在初階階段，探員在醫院詢問受害人，這些人年齡介於19至25歲，其他身分細節尚未公布。

在這起槍擊案之前，普羅維登斯在2021年僅紀錄19名槍擊案受害人與七名持槍自殺者。