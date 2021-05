羅德島州安靜社區爆該市最大槍擊案 九人受傷

羅德島州 普羅維登斯(Providence)13日晚間7時後,在華盛頓公園(Washington Park)東南方社區發生槍擊 案,造成九人受傷,該地警方認為這是該市史上最大槍擊案。

普羅維登斯警察 局長克雷蒙茲(Hugh T. Clements)告訴記者,九名傷者中有三人重傷,恐危及性命。

克雷蒙茲表示,此案用到多把槍枝,當局已知的兩群人馬爭吵不休後,有人從一輛車內瞄準一棟住家開槍,屋內的另一人則開槍回擊;警長指出,涉案人均為年輕男子。

來源:WPRI YouTube

克雷蒙茲指出,案發社區通常很安靜,鄰居對此案感到訝異;他估計此案開了數十槍,美聯社報導,從一段距離外可見十多個彈殼四散,警方已封鎖現場,目前尚未逮捕任何人。

