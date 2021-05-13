我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案

羅德島州安靜社區爆該市最大槍擊案 九人受傷

羅德島州安靜社區爆該市最大槍擊案 九人受傷

編譯郭宣含／綜合13日電 
羅德島州普羅維登斯13日晚間發生槍擊案，造成九人受傷。取材自推特
羅德島州普羅維登斯13日晚間發生槍擊案，造成九人受傷。取材自推特

羅德島州普羅維登斯(Providence)13日晚間7時後，在華盛頓公園(Washington Park)東南方社區發生槍擊案，造成九人受傷，該地警方認為這是該市史上最大槍擊案。

普羅維登斯警察局長克雷蒙茲(Hugh T. Clements)告訴記者，九名傷者中有三人重傷，恐危及性命。

克雷蒙茲表示，此案用到多把槍枝，當局已知的兩群人馬爭吵不休後，有人從一輛車內瞄準一棟住家開槍，屋內的另一人則開槍回擊；警長指出，涉案人均為年輕男子。

來源：WPRI YouTube

克雷蒙茲指出，案發社區通常很安靜，鄰居對此案感到訝異；他估計此案開了數十槍，美聯社報導，從一段距離外可見十多個彈殼四散，警方已封鎖現場，目前尚未逮捕任何人。

克雷蒙茲強調，目前調查仍在初階階段，探員在醫院詢問受害人，這些人年齡介於19至25歲，其他身分細節尚未公布。

在這起槍擊案之前，普羅維登斯在2021年僅紀錄19名槍擊案受害人與七名持槍自殺者。

槍擊 警察 羅德島州

上一則

傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案

延伸閱讀

川規拜隨 拜登延長川普時代「封殺華為」禁令

川規拜隨 拜登延長川普時代「封殺華為」禁令
美東油管系統遭駭 暫停運作3天 拜登宣布緊急狀態

美東油管系統遭駭 暫停運作3天 拜登宣布緊急狀態
美東油管遭駭 拜登宣布緊急狀態

美東油管遭駭 拜登宣布緊急狀態
華爾街失望了 川普禁投資中國令 拜登可能延用

華爾街失望了 川普禁投資中國令 拜登可能延用

熱門新聞

「緊急寬頻福利」計畫上路，家庭年收入19萬8000元以下民眾，每月可獲最高50元網路費用補助。(Pexels)

每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請

2021-05-12 19:51
美國疾病管制暨預防中心(CDC)疫苗專家梅森尼爾(Nancy Messonnier)7日宣布辭去疾管中心職務。（Getty Images）

最早警告疫情將顛覆美國民眾生活 CDC疫苗專家辭職

2021-05-07 13:23
聯邦政府在疫情期間為失業勞工提供每周300元額外失業補助，現在已有四個共和黨執政州宣布退出，理由是失業救濟金讓美國勞工失去重返職場的就業動力。美聯社

四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助

2021-05-11 12:36
佛奇表示疫苗接種人數日增，是可考慮放寬室內可不戴口罩的禁令。圖為洛杉磯一家電影院目前仍規定影院內觀片要戴口罩。(Getty Images)

美平均每日確診降至4萬以下 佛奇：室內戴口罩可解禁了

2021-05-10 23:02
住在共和黨執政的13州，共計將近90萬名失業民眾，目前領取的各種失業救濟金，從下個月起將縮水或完全領不到。圖為紐約曼哈頓一家餐廳窗戶上貼著徵人廣告。

90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到

2021-05-13 11:32
比爾蓋茲對於與梅琳達的婚姻早已無愛。路透

比爾蓋茲親口說出離婚原因 這群人先知道

2021-05-13 08:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到

90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到
比爾蓋茲親口說出離婚原因 這群人先知道

比爾蓋茲親口說出離婚原因 這群人先知道
CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩

CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩
124美退將發公開信 暗示選舉被操縱、質疑拜登意識能力

124美退將發公開信 暗示選舉被操縱、質疑拜登意識能力
不找工作躺著賺 失業金亂象多

不找工作躺著賺 失業金亂象多