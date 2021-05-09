美「戰略清晰」益台還是害台？華府專家激辯

面對美中台複雜微妙的三角關係，美國該走向戰略清晰還是維持戰略模糊的難題，近來讓華府兩方專家爭論不休。圖為美國海軍導向飛彈驅逐艦哈伯號。（圖取自美軍太平洋艦隊網頁cpf.navy.mil）

美國 該走向戰略清晰，還是維持戰略模糊？這是近來讓華府人士爭論不休的難題。究竟何者最能有效恫嚇中國 ，維護台灣 安全，不讓台灣海峽掀起大風浪，兩方專家各執己見。

過去40多年來，美國對台海採取「戰略模糊」（strategic ambiguity）政策，不願鬆口表明若台海發生戰爭，美方是否會出兵干預。一來是讓中共摸不透美國可能作為，因此不敢輕易武力犯台；二來是避免讓台灣覺得有美國老大哥撐腰，貿然宣布獨立。

簡單來說，戰略模糊的目的，是嚇阻任何一方單方面改變台海現狀，同時讓美國保有彈性空間，在台海真的發生爭端時，能依據當時情況決定如何回應。

但隨著台灣從「麻煩製造者」變成「世界上一股良善力量」，嚇阻台灣宣布獨立不再是美方主要擔憂；加上近年美國對中共全面覺醒，中國也加大對台軍事恫嚇，華府認知到最可能破壞台海現狀的就是北京，如何嚇阻中共犯台是當務之急。

在這背景下，美國智庫「外交關係協會」（CFR）會長哈斯（Richard Haass）與研究員塞克斯（David Sacks）去年9月開出第一槍，撰文呼籲華府摒棄戰略模糊政策，改採「戰略清晰」（strategic clarity）立場。

他們認為，許多環境因素已改變，戰略模糊恐無法再協助維持台海和平。美國應清楚宣示，北京若武力犯台，將出兵捍衛台灣，藉此降低中國因為「失算」觸發台海戰爭的機率。此主張一出，在華府政壇掀起不少討論。

部分議員加入呼籲美方走向戰略清晰行列，也在國會施壓官員表態。參議院軍委會空陸小組共和黨首席議員柯頓（Tom Cotton）認為，台灣內部反中情緒升高，中國併吞台灣的機會之窗正在縮小，緊張情勢非常可能導致軍事衝突；若美方清楚宣示會協防台灣，北京會有所節制。

曾在美國前總統小布希（George W. Bush）時代擔任國防部長辦公室中國科科長的包士可（Joseph Bosco ）近日投書進一步呼籲，為有效嚇阻中共，美方不只應清楚宣示會捍衛台灣，也應表明若中國出兵攻擊，會立即給予台灣外交承認。

但戰略清晰究竟是益台還是害台？不少華府人士認為是後者。

美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）4月底在國會聽證會上表示，若美國從戰略模糊走向戰略清晰，中國將視此為嚴重破壞穩定。美國白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）本月初出席線上活動時也直指，戰略清晰將產生一些非常不利後果。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）近日接受中央社訪問時也表示，戰略清晰恐激起中國對台灣發動攻擊，而非達到嚇阻效果。

葛來儀指出，若美國對台灣提出堅定防衛保證，北京可能將此視為對其合法性與中國國家主席習近平地位的威脅。尤其是在明年中共第20次全國代表大會前，屆時習近平預計展開第3任期。