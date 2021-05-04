路透：台積電擬擴大亞利桑那州投資 規畫蓋六座晶圓廠

路透報導台積電擴大在亞利桑那州的設廠計畫。 路透

路透4日報導，知情人士透露，台積電 計畫擴大在美國 亞利桑那州的投資 設廠計畫，將會建造六間工廠。

一名消息人士告訴路透，台積電擴大在美設廠計畫是因應美國的要求，但他不願提供更多細節。他說：「美國要求的。內部而言，台積電規劃建造多達六座晶圓廠。」他表示，現在不可能提供具體時程。

第二名知悉計畫的消息人士說，台積電在亞利桑那州取得第一座設廠用地時，已經確保還有足夠用地可擴廠，「因此他們能蓋六座晶圓廠。」

第三名消息人士、參與台積電亞利桑那州投資計畫的供應商表示，台積電已告知他們有關未來三年內總共要蓋六間晶圓廠的計畫。

路透說，他們還沒辦法獨立地查證這位人士提供的時間表是否確實。向台積電查證時，台積電只回應總裁魏哲家日前在法說會所說的，台積電目標亞利桑那工廠在2024年開始量產，運用5奈米技術每月生產2萬片晶圓。

魏哲家當時表示，「我們在亞利桑那州已取得一大片土地，以供彈性運用。所以，更進一步擴廠是可能的。但我們將先全力推動第一階段。以之為基礎，再視客戶需求決定下一步我們怎麼走。」

被問到擴廠是否是應美國方面要求時，台積電說：「只要有任何正式決定，我們就會對外揭露。」

台積電去年5月宣布，將投資120億美元到美國亞利桑那州設立12吋晶圓廠。