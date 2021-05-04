我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3247萬人確診 已施打2.4億劑疫苗

蓋茲與梅琳達離婚 世界最大蓋茲慈善基金會怎辦

路透：台積電擬擴大亞利桑那州投資 規畫蓋六座晶圓廠

編譯黃淑玲／綜合報導
路透報導台積電擴大在亞利桑那州的設廠計畫。 路透
路透報導台積電擴大在亞利桑那州的設廠計畫。 路透

路透4日報導，知情人士透露，台積電計畫擴大在美國亞利桑那州的投資設廠計畫，將會建造六間工廠。

一名消息人士告訴路透，台積電擴大在美設廠計畫是因應美國的要求，但他不願提供更多細節。他說：「美國要求的。內部而言，台積電規劃建造多達六座晶圓廠。」他表示，現在不可能提供具體時程。

第二名知悉計畫的消息人士說，台積電在亞利桑那州取得第一座設廠用地時，已經確保還有足夠用地可擴廠，「因此他們能蓋六座晶圓廠。」

第三名消息人士、參與台積電亞利桑那州投資計畫的供應商表示，台積電已告知他們有關未來三年內總共要蓋六間晶圓廠的計畫。

路透說，他們還沒辦法獨立地查證這位人士提供的時間表是否確實。向台積電查證時，台積電只回應總裁魏哲家日前在法說會所說的，台積電目標亞利桑那工廠在2024年開始量產，運用5奈米技術每月生產2萬片晶圓。

魏哲家當時表示，「我們在亞利桑那州已取得一大片土地，以供彈性運用。所以，更進一步擴廠是可能的。但我們將先全力推動第一階段。以之為基礎，再視客戶需求決定下一步我們怎麼走。」

被問到擴廠是否是應美國方面要求時，台積電說：「只要有任何正式決定，我們就會對外揭露。」

台積電去年5月宣布，將投資120億美元到美國亞利桑那州設立12吋晶圓廠。

台積電 美國 投資

上一則

「最貴的離婚」 名人離婚動輒以億為單位計價

延伸閱讀

矽盾攸關全球利益 台積電董座：各國不會讓台發生戰爭

矽盾攸關全球利益 台積電董座：各國不會讓台發生戰爭
台積電拚減碳 帶動供應鏈國際大廠駐台

台積電拚減碳 帶動供應鏈國際大廠駐台
台灣將成美中無可避免的戰端嗎？

台灣將成美中無可避免的戰端嗎？
英特爾建晶圓廠要巨額補貼 德國媒體評價兩極

英特爾建晶圓廠要巨額補貼 德國媒體評價兩極

熱門新聞

圖為一名婦女走進夏威夷檀香山的國際機場，旁邊的看板上顯示戴口罩的要求。美聯社

已完成接種夫妻帶家人赴夏威夷旅行 兒子染疫死亡

2021-04-29 12:21
微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達蓋茲（Melinda Gates）3日下午在推特宣布離婚，結束27年婚姻。(Getty Images)

比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

2021-05-03 19:01
全美出現7157個「突破式感染」案例，但專家認為不應解讀為新冠疫苗無效，免疫系統需數周產生抗體。圖為醫生給民眾接種疫苗。(Getty Images)

剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔

2021-04-26 22:32
台北出生的徐若冰（Heidi Shyu）可望出任拜登政府負責研發和工程的國防次長。若徐若冰通過提名，將創亞裔美國人在國防部文官系統的最高紀錄。(聯合報系資料照片)

盧沛寧、徐若冰 2華裔將出任國安要職

2021-04-27 23:05
專家評估美國恐難如願達成「群體免疫」目標，群體免疫門檻現在至少應調整為80%人口具有抵抗力。(美聯社)

群體免疫目標 美國恐難如願

2021-05-03 11:34
美國境內年輕人的確診病例與重症住院人數增加趨勢，原因不明。專家籲加強接種疫苗。圖為洛杉磯市疫接種站上月為年輕人施打輝瑞疫苗。(美聯社)

變種擴散？懶得就醫？美年輕人確診、重症雙升

2021-05-01 22:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查
群體免疫目標 美國恐難如願

群體免疫目標 美國恐難如願
蓋茲夫婦早已分居？梅琳達稱「出現無法挽回的破裂」

蓋茲夫婦早已分居？梅琳達稱「出現無法挽回的破裂」
亞裔女紐約皇后區購物 遭男員工罵「說太多 不是中國」

亞裔女紐約皇后區購物 遭男員工罵「說太多 不是中國」