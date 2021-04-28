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拜登免費讀社區大學計畫 因各州規定不同面臨考驗

記者顏伶如／綜合報導
圖為洛杉磯加州州立大學校園。(美聯社)
圖為洛杉磯加州州立大學校園。(美聯社)

拜登總統提出的「美國家庭計畫」(American Families Plan)中，包括讓民眾免費就讀兩年制社區大學，由於各州規定不同，這項方案未來在執行層面可能面臨考驗，「免費讀社區大學」構想堪稱知易行難。例如，每州社區大學學費高低都不相同，各地社區大學數量多寡、社區大學是否與四年制大學接軌，每州狀況也不一樣。

紐約時報分析，競選期間，拜登喊出讓年輕學子免費就讀四年制公立大學的政見，如今免費就讀社區大學提案，等於是「縮水版」規格。為民眾提供免費就讀兩年制公立社區大學的建議，在疫情期間變得越來越受歡迎，因為許多沒有大學學歷的失業勞工，在經濟衰退之際面臨就業困難。

拜登28日在國會聯席會議發表演說時，將公布免費讀社區大學的計畫細節，政府在10年期間，將投注1090億經費，讓這項方案得以落實。為中低收入家庭學生提供的「裴爾獎助金」(Pell grant)金額將增加1400元，先前在拜登政府的2022年預算計畫中，已決定為「裴爾獎助金」提高400元。

讓社區大學變成可以免費就讀的最快管道，就是以聯邦經費幫學生繳學費，佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)上周提案便循如此模式。提案內容指出，聯邦政府將負擔75%學費，其餘部分由州政府負責。

報導指出，這學費代繳模式(tuition replacement)可能面臨的問題是，社區大學學費高低每州有著不同標準，以擁有全美規模最大社區大學系統的加州為例，由於州稅提供巨額補助，學生每學期修12學分學費為552元，低收入學生則免繳學費。相較之下，在佛蒙特州，社區大學學費每學期卻要3360元，以桑德斯提議架構來看，佛蒙特州在免費讀大學計畫中，透過每名學生可以獲得的聯邦經費便比加州來得多。

紐約時報指出，拜登政府傾向支持另一項民主黨國會議員提案，聯邦政府將提供全國社區大學平均學費的75%，剩於部分則由各州自行籌措。但這套提議將讓佛蒙特州等社區大學學費原本就偏高的州面臨挑戰。

免繳學費若僅限社區大學適用，還將產生另一個狀況：全美約有5%的兩年制大學學位，事實上是透過四年制大學頒發，在阿拉斯加州、愛阿華州、蒙大拿州、猶他州等較為偏遠的州，比例更高。

紐約時報指出，免費讀社區大學的計畫如何落實，國會在未來幾個月裡必須克服所有狀況，考量各種不同版本提案，還要顧及某些州可能選擇退出(opt out)聯邦計畫而將衍生的問題。

紐約時報 拜登 佛蒙特州

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