我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印度疫情崩潰 實際病故數可能是官方數字兩倍

加強對企業及富人查稅 拜登擬為IRS增加預算800億

接種新冠疫苗後飲酒過量 副作用恐加重

記者顏伶如／綜合報導
圖：pixabay
圖：pixabay

好不容易打完新冠疫苗，某些民眾忍不住舉杯慶祝。專家指出，民眾接種新冠疫苗之後，喝酒時切記淺嘗即可，飲酒過量恐將導致疫苗副作用加重。動物實驗結果顯示，施打疫苗之後就算只是少量飲酒，與滴酒未沾者相比，產生的疫苗副作用也非常明顯。

紐約時報報導，長期大量飲酒可能對免疫系統產生壓制效果，干擾身體接種疫苗之後的反應。專家指出，接種疫苗之後，人體大概需要一周時間產生新冠病毒抗體，倘若免疫功能受到干擾，可能出現令人憂心的狀況。

爾灣加大(University of California, Irvine)病毒研究所(Center for Virus Research)主任梅薩奧狄(Ilhem Messaoudi)表示，平常都只小酌兩杯的民眾，接種疫苗期間微量飲酒並沒有風險，但大量飲酒則讓所有生理系統都受到影響，免疫系統也不例外，一旦喝酒超過適量範圍，影響效應便非常強烈，發生時間非常迅速。

適量飲酒(moderate drinking)的定義通常對男性來說為一天不超過兩杯，女性則一天最多一杯。過量飲酒(heavy drinking)定義則是男性一天超酒四杯以上，女性一天三杯以上。至於「一杯」的標準定義則是5盎司的葡萄酒(wine)、1.5盎司蒸餾酒(distilled spirits)或12盎司啤酒(beer)。

去年12月，一名俄羅斯衛生官員提出警告，呼籲民眾接種新冠疫苗兩周之前就不要喝酒，打完疫苗42天之內也應該避免喝酒，以免酒精破壞身體製造免疫力。

內布拉斯加大學醫學中心(University of Nebraska Medical Center)傳染疾病副教授休列特(Angela Hewlett)表示，許多病患針對打疫苗能否喝酒提出詢問，如此狀況可以理解，因為民眾都希望透過疫苗獲得最好的免疫效果。

已獲得美國食品及藥物管理局(FDA)緊急授權使用的新冠疫苗，臨床實驗研究當中都沒有關於飲酒是否影響疫苗效果的研究。休列特說，未來可能會有關於這個問題的更多數據出現，目前醫學界只能憑著過去發表的研究做為參考，包括在動物實驗中酒精是否對於疫苗施打的免疫反應造成影響。

梅薩奧狄與研究團隊進行猴子研究便發現，長期大量飲酒的猴子施打疫苗之後免疫效果薄弱，幾乎不存在。

休列特分析，過量飲酒以及過量飲酒之後的宿醉，可能會讓新冠疫苗的副作用變得更為嚴重，包括發燒、全身無力(malaise)、身體痠痛等，整個人感覺更不舒適。她說，打完疫苗之後喝一杯香檳酒，並不會對免疫系統造成抑制效果，「我認為適量飲酒以示慶祝，是沒問題的」。

疫苗 紐約時報 爾灣加大

上一則

快看世界／奧斯卡頒獎前夕 洛杉磯遊民曾被主辦方轉移

延伸閱讀

加州灣區男接種嬌生 出現血栓 可能是全美男性首例

加州灣區男接種嬌生 出現血栓 可能是全美男性首例
美釋出6000萬AZ疫苗援外 派專家協助印度

美釋出6000萬AZ疫苗援外 派專家協助印度
疫苗護照有譜 打2劑居檢縮短為7天 最快5月中試辦

疫苗護照有譜 打2劑居檢縮短為7天 最快5月中試辦
接種後鬆懈防疫 全美7157例突破式感染 醫：不是疫苗沒效

接種後鬆懈防疫 全美7157例突破式感染 醫：不是疫苗沒效

熱門新聞

全美出現7157個「突破式感染」案例，但專家認為不應解讀為新冠疫苗無效，免疫系統需數周產生抗體。圖為醫生給民眾接種疫苗。(Getty Images)

剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔

2021-04-26 22:32
美國國務院提高旅遊警示，再增加至少再增116國「不要旅行」名單。(路透)

美「別去旅行」名單再增116國 加拿大上榜

2021-04-21 21:58
力挺前總統川普的歌手努金特在臉書直播宣布確診「中國屎」的新冠病毒後，引來日裔男星武井穗鄉的批評。(美聯社)

反對打疫苗…川粉歌手染疫 直播稱「染中國屎 快死了」

2021-04-20 21:29
舒潔衛生紙製造商金百利克拉克公司表示，因為去年的衛生紙之亂等因素，上季銷售表現寫下10年來最差。 美聯社

衛生紙之亂結束後 這家廠商銷售表現寫10年最差

2021-04-24 12:45
亞城槍案罹難者馮道有由於在美沒有親人，亞城華人互助會伸出援手，為她辦理後事。(記者林昱瑄／攝影)

世界OnAir／在按摩女喪禮現場 看見底層移民命運縮影

2021-04-20 16:18

被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬

2021-04-20 08:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔

剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔
「RM」原班人馬再少一 李光洙健康原因下車

「RM」原班人馬再少一 李光洙健康原因下車
印度疫情燒「更大爆發在後面」

印度疫情燒「更大爆發在後面」
紐約哈林拾荒華男遭狠踢頭命危 非裔嫌犯作案後熟食店閒聊

紐約哈林拾荒華男遭狠踢頭命危 非裔嫌犯作案後熟食店閒聊
老翁打完新冠疫苗「精力無窮」 1小時床戰3女 警方看傻

老翁打完新冠疫苗「精力無窮」 1小時床戰3女 警方看傻