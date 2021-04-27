接種新冠疫苗後飲酒過量 副作用恐加重

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好不容易打完新冠疫苗 ，某些民眾忍不住舉杯慶祝。專家指出，民眾接種新冠疫苗之後，喝酒時切記淺嘗即可，飲酒過量恐將導致疫苗副作用加重。動物實驗結果顯示，施打疫苗之後就算只是少量飲酒，與滴酒未沾者相比，產生的疫苗副作用也非常明顯。

紐約時報 報導，長期大量飲酒可能對免疫系統產生壓制效果，干擾身體接種疫苗之後的反應。專家指出，接種疫苗之後，人體大概需要一周時間產生新冠病毒抗體，倘若免疫功能受到干擾，可能出現令人憂心的狀況。

爾灣加大 (University of California, Irvine)病毒研究所(Center for Virus Research)主任梅薩奧狄(Ilhem Messaoudi)表示，平常都只小酌兩杯的民眾，接種疫苗期間微量飲酒並沒有風險，但大量飲酒則讓所有生理系統都受到影響，免疫系統也不例外，一旦喝酒超過適量範圍，影響效應便非常強烈，發生時間非常迅速。

適量飲酒(moderate drinking)的定義通常對男性來說為一天不超過兩杯，女性則一天最多一杯。過量飲酒(heavy drinking)定義則是男性一天超酒四杯以上，女性一天三杯以上。至於「一杯」的標準定義則是5盎司的葡萄酒(wine)、1.5盎司蒸餾酒(distilled spirits)或12盎司啤酒(beer)。

去年12月，一名俄羅斯衛生官員提出警告，呼籲民眾接種新冠疫苗兩周之前就不要喝酒，打完疫苗42天之內也應該避免喝酒，以免酒精破壞身體製造免疫力。

內布拉斯加大學醫學中心(University of Nebraska Medical Center)傳染疾病副教授休列特(Angela Hewlett)表示，許多病患針對打疫苗能否喝酒提出詢問，如此狀況可以理解，因為民眾都希望透過疫苗獲得最好的免疫效果。

已獲得美國食品及藥物管理局(FDA)緊急授權使用的新冠疫苗，臨床實驗研究當中都沒有關於飲酒是否影響疫苗效果的研究。休列特說，未來可能會有關於這個問題的更多數據出現，目前醫學界只能憑著過去發表的研究做為參考，包括在動物實驗中酒精是否對於疫苗施打的免疫反應造成影響。

梅薩奧狄與研究團隊進行猴子研究便發現，長期大量飲酒的猴子施打疫苗之後免疫效果薄弱，幾乎不存在。

休列特分析，過量飲酒以及過量飲酒之後的宿醉，可能會讓新冠疫苗的副作用變得更為嚴重，包括發燒、全身無力(malaise)、身體痠痛等，整個人感覺更不舒適。她說，打完疫苗之後喝一杯香檳酒，並不會對免疫系統造成抑制效果，「我認為適量飲酒以示慶祝，是沒問題的」。