奧斯卡典禮星光黯淡 收視慘跌58%再創新低

第93屆奧斯卡金像獎頒獎典禮僅吸引約985萬收視人口，較去年銳減58%，再創歷史新低。(美聯社)

冗長又缺少大片與巨星加持，疫情攪局的第93屆奧斯卡 金像獎頒獎典禮僅吸引約985萬收視人口，較去年銳減58%，再創歷史新低，有如好萊塢在疫情爆發後掙扎的縮影。

第93屆奧斯卡頒獎典禮美西時間25日舉行，受2019 冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）影響，舉辦時間較往年延後兩個月，地點從好萊塢杜比劇院（Dolby Theatre）改到洛杉磯市中心的聯合車站（Union Station），參與人數也從數千人縮水成數百人。

根據尼爾森公司（Nielsen）今天公布的初步數據，本屆奧斯卡頒獎典禮收視人口跌破千萬大關，許多廣告主鎖定的18至49歲收視群更較去年流失64%。

在疫情衝擊下，過去一年好萊塢電影檔期一延再延，使得本屆奧斯卡金像獎成為獨立製片天下，包括華人導演趙婷執導，勇奪最佳影片、導演、女主角3項大獎的最大贏家「無依之地」（Nomadland，又譯「「游牧人生」）。

入圍10項領先群雄的「曼克」（Mank）為Netflix作品，雖然擁有疫情期間大行其道的影音串流通路，但民意調查顯示許多美國 觀眾沒聽過、也沒看過這部大衛芬奇（David Fincher）執導、最終抱回最佳攝影及最佳製作設計的黑白片。

缺乏大片的直接影響是話題減少，星光黯淡也無助奧斯卡金像獎主辦單位美國影藝學院 （AMPAS）找回流失的觀眾。時隔29年憑「父親」（The Father）再登影帝寶座的安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）便在本屆頒獎典禮缺席名單上。

奧斯卡頒獎典禮風光不再，收視率從1998年「鐵達尼號」（Titanic）拿下最佳影片、導演等11座獎項後就「回不去了」。與當年逾5725萬觀眾收看直播相比，本屆頒獎典禮收視人口少了逾82%。

紐約時報分析，諸多因素導致奧斯卡頒獎典禮收視率下滑。首先是轉播單位美國廣播公司（ABC）等傳統電視網影響力式微，抓不住年輕族群胃口。

奧斯卡頒獎典禮一向冗長，本屆即使是近年最短，仍長達3小時19分，與時下年輕人注意力短暫、愛用社群媒體吸收片段資訊的作風格格不入。

此外，各大頒獎典禮逐漸偏離娛樂界殊榮，和種族正義等社會、政治議題掛鉤的味道愈來愈濃，在美國社會四分五裂的當下勢必得犧牲大半收視群。

非裔女星蕾吉娜金恩（Regina King）坦言：「我知道很多在家收看的人覺得好萊塢在說教，都想拿遙控器轉台了。但身為養育非裔男孩的母親，我深知太多人生活面對的恐懼，無論再多榮華富貴都改變不了。」

觀眾對頒獎典禮疲乏也產生一定影響。美國每年至少有18個電視轉播的頒獎典禮，2月底的第78屆金球獎頒獎典禮收視人口銳減62%；3月中的第63屆葛萊美獎頒獎典禮收視也驟降53%，仍吸引近900萬人收看，直追奧斯卡頒獎典禮。

美國影藝學院試圖挽救收視率，2018年提出增設奧斯卡最佳人氣電影獎的構想，最後胎死腹中。轉播單位ABC懇求減少典禮頒發的獎項，卻被影藝學院打回票。

影藝學院依轉播授權協議，今後8年可因舉辦奧斯卡頒獎典禮進帳約9億美元，這筆錢對籌備博物館開幕的影藝學院十分重要。但收視率降低恐影響廠商打廣告意願，影藝學院未來能否拿到廣告銷售達標才有的收入分紅，已出現問號。