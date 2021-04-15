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伊凡卡打了輝瑞疫苗 川普家族首位公開接種成員

記者顏伶如／綜合報導
伊凡卡14日分享接種新冠疫苗的照片。（取材自推特）
伊凡卡14日分享接種新冠疫苗的照片。（取材自推特）

前總統川普的長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)14日在推特、Instagram同步分享接種新冠疫苗的照片，這是原有白宮資深顧問頭銜的她，今年1月跟著川普離開白宮之後，近三個月來首度在社群網站更新動態。

39歲的伊凡卡發表兩張照片並寫道，在邁阿密地區一家CVS連鎖藥局分店接種了輝瑞(Pfizer)疫苗第一劑；她也成為川普家庭成員裡，第一個在社群網站分享打疫苗照片的成員。

她在推特發文寫道：「今天，我打了疫苗。我希望大家也都能打。謝謝護士多芮斯(Torres)。」

「每日郵報」(DailyMail)網站報導，消息人士表示，伊凡卡對疫苗深具信心，也希望排除民眾對打疫苗的各種疑慮。

報導指出，伊凡卡擔任白宮資深顧問期間，曾有機會接種疫苗，但當時她並未接受，表示願意排隊等候自己應有的施打順序。

「每日郵報」取得照片顯示，伊凡卡在藥局裡與工作人員合影，還在另一名消費者的FaceTime直播中現身。報導指出，過幾周後伊凡卡將接種第二劑疫苗。戴著口罩的伊凡卡身穿白色短袖上衣、牛仔褲及白色球鞋。

離開華府之後，伊凡卡與同為前任白宮資深顧問的夫婿庫許納(Jared Kushner)帶著三個孩子定居佛州邁阿密地區。

消息人士指出，伊凡卡透過社群網站分享打疫苗照片的原因是，她認為民眾對於疫苗的懷疑越來越高，覺得有必要強調施打疫苗的重要性，鼓勵更多民眾盡早接種疫苗。

消息人士也說，伊凡卡在目前定居的佛州接種疫苗，根據規定排隊等候符合施打資格，對於獲得的疫苗則感到信心十足。

過去這段期間以來，不少衛生專家陸續提出警告，對疫苗感到不信任的民眾人數頗為可觀，許多川普支持者對於疫苗尤其排斥。

伊凡卡。（歐新社）
伊凡卡。（歐新社）

疫苗 伊凡卡 社群網站

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