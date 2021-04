伊凡卡打了輝瑞疫苗 川普家族首位公開接種成員

前總統川普的長女伊凡卡 ‧川普(Ivanka Trump)14日在推特、Instagram同步分享接種新冠疫苗 的照片,這是原有白宮資深顧問頭銜的她,今年1月跟著川普離開白宮之後,近三個月來首度在社群網站 更新動態。

39歲的伊凡卡發表兩張照片並寫道,在邁阿密地區一家CVS連鎖藥局分店接種了輝瑞(Pfizer)疫苗第一劑;她也成為川普家庭成員裡,第一個在社群網站分享打疫苗照片的成員。

她在推特發文寫道:「今天,我打了疫苗。我希望大家也都能打。謝謝護士多芮斯(Torres)。」

「每日郵報」(DailyMail)網站報導,消息人士表示,伊凡卡對疫苗深具信心,也希望排除民眾對打疫苗的各種疑慮。

Today, I got the shot!!! I hope that you do too!

Thank you Nurse Torres!!! 💙 pic.twitter.com/gPL1Mecv1G