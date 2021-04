剛打完嬌生疫苗秀自拍 女作家遭網友酸言咒死

住在俄勒岡州波特蘭的女權議題作家安蒂‧塞斯利(Andi Zeisler)12日一早北上華盛頓州接種新冠疫苗 ,為求方便,挑選了最快可以預約成功的選項,因此施打了嬌生 公司(Johnson & Johnson)新冠疫苗。回到家之後,她在後院山茶花樹下拿著疫苗卡,拍了一張近來流行於社群網站的「疫苗卡自拍照」(vaxxie),上傳推特 與8萬餘追蹤粉絲分享,並在推文中寫著:「嬌生疫苗。打一針就可以了。」

Johnson & Johnson. One and done. pic.twitter.com/nGC0JadnIM