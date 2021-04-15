我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國涉網攻及干預大選 美將驅逐俄10外交官

美3月零售銷售出現報復性反彈 增幅直逼二位數

沃爾瑪將更多員工轉為全職 以留人才

編譯周芳苑／綜合14日電
全美最大私營雇主沃爾瑪進行人力資源變革，打算讓更多員工轉為全職。(美聯社)
全美最大私營雇主沃爾瑪進行人力資源變革，打算讓更多員工轉為全職。(美聯社)

全美最大私營雇主沃爾瑪（Walmart）進行人力資源變革，打算讓更多員工轉為全職，目標是，明年初全美三分之二計時工改為全職，高於五年前的53%。

周三宣布的計畫一旦落實，到了明年1月31日，沃爾瑪全美120萬名計時工將有74萬人轉為全職工，全職工將比五年前多出1萬1000人；目前全美約雇用150萬名員工，包括山姆俱樂部（Sam's Club）、配送中心及企業員工和主管。

沃爾瑪美國人力高級副總霍勒（Drew Holler）周三說，全職工福利更好，增加全職工也為公司帶來競爭優勢，可在激烈競爭下吸引人才；沃爾瑪經營零售店、又有倉儲配送貨等營運中心，隨著到店取貨和配送業務暴增，需要更多全職工人。

除了因應營運需求，沃爾瑪增加全職工的另一原因是配合商店裡的團隊結構， 8到12名工人在店內玩具或服裝區一起工作，並接受交叉培訓。

沃爾瑪將工作至少34小時的員工界定為全職工，每週工作滿30小時便有資格獲健保；在團隊時間表安排下，員工將規律性的有39至40個工時。

沃爾瑪這次策略性變革也與最低時薪落後於目標市場（Target）、亞馬遜（Amazon）和好市多（Costco）等主要零售商而備受勞工組織批評有關。 好市多才剛將最低時薪提高至16元，目標市場和亞馬遜起薪為每小時15元，沃爾瑪最近調薪是2018年，將美國最低時薪提高到11元。

沃爾瑪加重全職工也正巧與亞馬遜面臨勞資大戰的時機不謀而合。

霍勒說，沃爾瑪配送中心和營運中心80%以上是全職工，成效良好。

全國零售聯合會（National Retail Federation）副總裁馬修斯（Mark Mathews）說，十年前，零售商朝著計時工的方向發展；近年來線上購物普及，對特殊時段的工人需求減少。

沃爾瑪 亞馬遜 最低時薪

上一則

最後1批1400元紓困支票 國稅局14日發出

延伸閱讀

接到「亞馬遜」來電 婦人買禮卡遭詐騙4.8萬元

接到「亞馬遜」來電 婦人買禮卡遭詐騙4.8萬元
財經簡訊

財經簡訊
洛縣和橙縣部分沃爾瑪和山姆俱樂部接受預約打新冠疫苗

洛縣和橙縣部分沃爾瑪和山姆俱樂部接受預約打新冠疫苗
沃爾瑪、山姆俱樂部新州34處藥房 提供新冠疫苗施打

沃爾瑪、山姆俱樂部新州34處藥房 提供新冠疫苗施打

熱門新聞

科羅拉多州7日多位民眾施打嬌生(Johnson & Johnson)疫苗後出現嚴重副作用。(美聯社)

民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉

2021-04-08 11:08
一位父親爆料，某天用幼兒園提供的即時網路攝影機查看，竟發現非裔學生疑似被要求等白人學生吃完飯後才能用餐。 圖／《每日星報》

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟

2021-04-12 13:32
NFL前球員亞當斯槍殺名醫家庭5人後飲彈自殺。圖為他在舊金山49人隊時，坐在場邊觀戰。(美聯社)

前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童

2021-04-08 19:09
約翰霍普金斯大學7日疫情追蹤統計顯示，上周全美新增確診案例當中，高達43%其中來自五個州：紐約州、密西根州、佛羅里達州、賓州、新澤西州。（美聯社）

疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州

2021-04-07 22:45
聯邦暫停嬌生疫苗施打，有專家表示，已經施打嬌生疫苗的民眾無須驚慌，多多觀察自身健康狀況即可。圖為一名藥劑師手持嬌生疫苗。(美聯社)

已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌

2021-04-13 11:13
國稅局長瑞狄格。(美聯社)

家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金

2021-04-13 20:39

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
南加華人母女被殺案 19歲兇嫌被捕

南加華人母女被殺案 19歲兇嫌被捕
IRS今發最後一批1400元紓困支票

IRS今發最後一批1400元紓困支票
快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷

快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷
曾造美國史上最大龐氏騙局 馬多夫獄中去世

曾造美國史上最大龐氏騙局 馬多夫獄中去世
楊安澤反仇恨亞裔、支持警方言論 參加示威遊行被驅趕

楊安澤反仇恨亞裔、支持警方言論 參加示威遊行被驅趕