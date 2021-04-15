沃爾瑪將更多員工轉為全職 以留人才

全美最大私營雇主沃爾瑪進行人力資源變革，打算讓更多員工轉為全職。(美聯社)

全美最大私營雇主沃爾瑪 （Walmart）進行人力資源變革，打算讓更多員工轉為全職，目標是，明年初全美三分之二計時工改為全職，高於五年前的53%。

周三宣布的計畫一旦落實，到了明年1月31日，沃爾瑪全美120萬名計時工將有74萬人轉為全職工，全職工將比五年前多出1萬1000人；目前全美約雇用150萬名員工，包括山姆俱樂部（Sam's Club）、配送中心及企業員工和主管。

沃爾瑪美國人力高級副總霍勒（Drew Holler）周三說，全職工福利更好，增加全職工也為公司帶來競爭優勢，可在激烈競爭下吸引人才；沃爾瑪經營零售店、又有倉儲配送貨等營運中心，隨著到店取貨和配送業務暴增，需要更多全職工人。

除了因應營運需求，沃爾瑪增加全職工的另一原因是配合商店裡的團隊結構， 8到12名工人在店內玩具或服裝區一起工作，並接受交叉培訓。

沃爾瑪將工作至少34小時的員工界定為全職工，每週工作滿30小時便有資格獲健保；在團隊時間表安排下，員工將規律性的有39至40個工時。

沃爾瑪這次策略性變革也與最低時薪 落後於目標市場（Target）、亞馬遜 （Amazon）和好市多（Costco）等主要零售商而備受勞工組織批評有關。 好市多才剛將最低時薪提高至16元，目標市場和亞馬遜起薪為每小時15元，沃爾瑪最近調薪是2018年，將美國最低時薪提高到11元。

沃爾瑪加重全職工也正巧與亞馬遜面臨勞資大戰的時機不謀而合。

霍勒說，沃爾瑪配送中心和營運中心80%以上是全職工，成效良好。

全國零售聯合會（National Retail Federation）副總裁馬修斯（Mark Mathews）說，十年前，零售商朝著計時工的方向發展；近年來線上購物普及，對特殊時段的工人需求減少。