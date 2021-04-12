嬌生疫苗供應量銳減 一男子接種完仍重症

新州州長墨菲表示，嬌生公司的單劑量疫苗供應量本周起暴跌，但仍可在新州南部預約，接下來兩周則進一步減少。（美聯社）

新州 州長墨菲表示，嬌生 公司的單劑量疫苗 供應量本周起暴跌，但仍可在新州南部預約，接下來兩周則進一步減少。截止12日，新州已為544萬人次接種疫苗，其中約220萬人已完成全部疫苗接種，已超過該州接種目標的40％。

與上周相比，新州本周獲得的嬌生疫苗數量將減少90％，從13萬1000降至1萬5600劑。衛生廳長Judith Persichilli預計到下周，當新州所有16歲及以上居民全部有資格接種時，供應將進一步減少至5200劑；她呼籲居民抓住現在可用的預約機會。

嬌生疫苗供應數量銳減，主要因為馬里蘭州的生產問題，誤將嬌生疫苗混合其他疫苗成分，致使約有1500萬劑嬌生疫苗被銷毀。

新州本周的疫苗供應將下降15％，其中大部分供應將來自輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)，需要兩劑才能發揮最大功效，目前每週供應保持穩定，包括27萬2610劑輝瑞和17萬8700劑莫德納疫苗。

然而嬌生疫苗最近問題不斷。據ABC電視台報導，新州中部一名男子在3月6日接種完嬌生疫苗，本月初仍被感染，肺炎症狀嚴重，目前仍在醫院搶救且病情危急。患者女兒表示其父接種後仍佩戴口罩且保持社交距離；衛生廳並未公開該男子的其他資訊。

歐盟藥品管理局此前在聲明中報告，注射嬌生疫苗的民眾中，有4人出現罕見血栓合併血小板低下狀況，其中一人不治。科羅拉多一大型疫苗站亦報告11人接種後出現副作用反應，該接種站被迫暫時關閉。

新州12日報告2079例新增新冠病毒感染確診病例，單日27人染疫死亡，新增病例數量有所下滑，但目前新州的人均染疫住院率仍處於全美第三高，每十萬人的染疫死亡率同樣高居全美前列。