華盛頓州通過友台決議文 州參議員：不住美國就住台灣

「如果我要住在這世界上美國以外其他地方，那會是台灣 」，華盛頓州參議員 瑞佛斯今天在參議會通過友台決議文時發聲超挺台，由於中國頻對台軍事恫嚇，會場挺台聲音不斷。

華盛頓州（Washington）美西時間8日，由全體參議員一致同意下通過友台決議文。妻子是台灣人、身為台灣女婿的參議員瓦戈納（Keith Wagoner）在會中發言，他以去年疫情嚴峻，台灣捐贈華州口罩為例，說明患難見真情。

瓦戈納說：「台灣不只是經貿夥伴，更是我們真正的朋友。」

曾經訪台、現年53歲的共和黨籍華州參議員瑞佛斯（Ann Rivers）說，如果要住美國以外的其他地方，「那會是台灣」，因為台灣人民每天展現的價值是美國也正在奮鬥追求的。

她形容台灣「地方好、人好，非常榮幸可以和台灣成為堅定的好夥伴」。

民主黨籍華州參議員沙羅孟（Jesse Salomon）表示，台灣近來頻受中國越來越嚴重的軍事演習及武力威脅，「這次通過決議文的時間點非常好」。

此外，懷俄明州 （Wyoming）參議會於4月2日也通過挺台決議文，加上之前眾議會的挺台力道，正式合為參、眾議會聯合挺台決議。

在一周內獲懷俄明州及華盛頓州參議會的支持，駐西雅圖台北經濟文化辦事處表示，截至今年，美國西北區有4州通過友台決議文。這是繼3月愛達荷州（Idaho）眾議會、懷俄明州眾議會、華盛頓州眾議會及蒙大拿州（Montana）參、眾議會通過友台決議文後，來自政界與民間的一致支持。

美方的友台決議文包括支持台美加強雙邊經貿關係、洽簽雙邊貿易協定（BTA）、支持台灣參與國際組織，並提升與台灣的往來關係。