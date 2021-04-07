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Fed明年升息？與其猜「太早」不如觀察這兩點

染疫死亡喪葬補助提高至每戶3.5萬元 申請者須美公民或綠卡

記者顏伶如／綜合報導
聯邦緊急事故管理總署(FEMA)宣布，下周起將擴大提供染疫死亡喪葬補助，每起染疫死亡案例的喪禮、墓地開銷最高補助9000元，如果同一個家庭裡出現數起染疫死亡案例，喪葬費用每戶最高補助上限則為3萬5000元。美聯社
聯邦緊急事故管理總署(FEMA)宣布，下周起將擴大提供染疫死亡喪葬補助，每起染疫死亡案例的喪禮、墓地開銷最高補助9000元，如果同一個家庭裡出現數起染疫死亡案例，喪葬費用每戶最高補助上限則為3萬5000元。美聯社

聯邦緊急事故管理總署(FEMA)宣布，下周起將擴大提供染疫死亡喪葬補助，每起染疫死亡案例的喪禮、墓地開銷最高補助9000元，如果同一個家庭裡出現數起染疫死亡案例，喪葬費用每戶最高補助上限則為3萬5000元。申請補助者必須為美國公民或持有綠卡，染疫死亡案例則不需要具有美國公民或綠卡身份。

聯邦緊急事故管理總署發表聲明指出，曾經自掏腰包幫忙染疫過世親友處理後事的民眾，12日起可以申請補助。

聲明中寫道，新冠疫情讓許多家庭悲痛欲絕，「聯邦緊急事故管理總署的任務是對民眾提供災前、災難期間以及災後援助。我們致力於幫助減輕民眾遭受病毒打擊後的經濟壓力與負擔。」

根據紐約時報資料庫統計，全美染疫死亡案例累計已達55萬6000人。

最新公布的聯邦緊急事故管理總署染疫死亡案例喪葬費用補助辦法指出，每起染疫死亡案例的墓地、墓碑、安葬手續、聘請神職人員主持追思儀式、遺體運送、火化以及相關後事處理開銷都補助範圍之列。每起染疫死亡案例最高補助9000元。

補助規定指出，申請人必須是美國公民或持有綠卡，繳交幫忙支付喪葬費用的單據明細，死者屬於染疫死亡案例或疑似染疫死亡案例，但死者並不需要是美國公民或持有綠卡。

對於同一個家庭裡出現多起染疫死亡案例，聯邦緊急事故管理總署的喪葬補助費為3萬5000元上限。不過，如果喪葬費補助申請人已經拿到保險理賠或其他補助，聯邦緊急事故管理總署的補助金額則將降低。

美國公民 綠卡 紐約時報

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