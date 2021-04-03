拜登再廢川普舊規 取消制裁國際刑事法院檢察官

美國2日撤銷對國際刑事法院（ICC）檢察官班索達（Fatou Bensouda）的制裁。（美聯社資料照片）

美國 今天撤銷對國際刑事法院（ICC）檢察官班索達（Fatou Bensouda）的制裁。國際刑事法院樂見此舉，並稱這象徵與美國合作的新時代。

這項決定由美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）宣布。班索達因調查美軍是否在阿富汗犯下戰爭罪，而遭美國前總統川普政府制裁，當時就引發國際批評。

去年，時任國務卿龐培歐（Mike Pompeo）指責國際刑事法院是「非法法院」，對出身甘比亞的班索達施以經濟制裁和簽證限制。

國際刑事法院後來又開始調查以色列 在巴勒斯坦自治區涉嫌戰爭罪一案，進一步惹怒與以色列友好的美國。美國與以色列均非國際刑事法院的締約國。

另外，美國政府也將國際刑事法院管轄權、互補暨合作部門主管莫喬喬科（Phakiso Mochochoko）從指定制裁名單除名。

布林肯在聲明中表示，國務院還終止了2019年另一項針對部分國際刑事法院人員簽證限制的政策。他說：「這些決定反映出我們的評估，也就是原本實施的措施並不恰當，也沒有效果。」

布林肯表示，美國政府採取上述行動，但仍「強烈不認同國際刑事法院有關阿富汗及巴勒斯坦情勢的作為」，且仍反對國際刑事法院「主張對美國和以色列等非締約國人員擁有管轄權」。

「然而我們認為，我們在這些案例上的關切事項，可透過與國際刑事法院流程中所有利害關係方的來往，獲得更好的處理，而不是透過實施制裁。」

位於荷蘭海牙的國際刑事法院發言人說，法院及其成員國組成的理事機構都樂見美國做此決定。

締約國大會主席費南德茲‧德‧古門迪（Silvia Fernandez de Gurmendi）表示，這有利於「強化法院工作，更廣泛地說，將促進以法治為基礎的國際秩序」。