我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美1億128萬人已打疫苗 逾55.4萬死

選後首受訪 杭特曝拜登哭求勸戒毒、避談筆電提問

拜登再廢川普舊規 取消制裁國際刑事法院檢察官

中央社／華盛頓-海牙2日綜合外電報導
美國2日撤銷對國際刑事法院（ICC）檢察官班索達（Fatou Bensouda）的制裁。（美聯社資料照片）
美國2日撤銷對國際刑事法院（ICC）檢察官班索達（Fatou Bensouda）的制裁。（美聯社資料照片）

美國今天撤銷對國際刑事法院（ICC）檢察官班索達（Fatou Bensouda）的制裁。國際刑事法院樂見此舉，並稱這象徵與美國合作的新時代。

這項決定由美國國務卿布林肯（Antony Blinken）宣布。班索達因調查美軍是否在阿富汗犯下戰爭罪，而遭美國前總統川普政府制裁，當時就引發國際批評。

去年，時任國務卿龐培歐（Mike Pompeo）指責國際刑事法院是「非法法院」，對出身甘比亞的班索達施以經濟制裁和簽證限制。

國際刑事法院後來又開始調查以色列在巴勒斯坦自治區涉嫌戰爭罪一案，進一步惹怒與以色列友好的美國。美國與以色列均非國際刑事法院的締約國。

另外，美國政府也將國際刑事法院管轄權、互補暨合作部門主管莫喬喬科（Phakiso Mochochoko）從指定制裁名單除名。

布林肯在聲明中表示，國務院還終止了2019年另一項針對部分國際刑事法院人員簽證限制的政策。他說：「這些決定反映出我們的評估，也就是原本實施的措施並不恰當，也沒有效果。」

布林肯表示，美國政府採取上述行動，但仍「強烈不認同國際刑事法院有關阿富汗及巴勒斯坦情勢的作為」，且仍反對國際刑事法院「主張對美國和以色列等非締約國人員擁有管轄權」。

「然而我們認為，我們在這些案例上的關切事項，可透過與國際刑事法院流程中所有利害關係方的來往，獲得更好的處理，而不是透過實施制裁。」

位於荷蘭海牙的國際刑事法院發言人說，法院及其成員國組成的理事機構都樂見美國做此決定。

締約國大會主席費南德茲‧德‧古門迪（Silvia Fernandez de Gurmendi）表示，這有利於「強化法院工作，更廣泛地說，將促進以法治為基礎的國際秩序」。

美國 以色列 布林肯

上一則

佛洛伊德案 資深警官作證：完全沒必要動武

延伸閱讀

對台招手又堅持一中…拜登政府想兩面討好

對台招手又堅持一中…拜登政府想兩面討好
美日峰會16日舉行 拜登會菅義偉 文在寅隨後訪美

美日峰會16日舉行 拜登會菅義偉 文在寅隨後訪美
拜登2兆元新政 眾議員羅康納：應更大膽改革

拜登2兆元新政 眾議員羅康納：應更大膽改革
美鐵提增加新路線 從春田市可以直達加拿大

美鐵提增加新路線 從春田市可以直達加拿大

熱門新聞

1500萬劑的嬌生疫苗遭毀，嬌生4月配送受到影響。(美聯社)

嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨

2021-03-31 22:40
美國疾病管制暨預防中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky，圖)29日上午在白宮視訊簡報中說，美國新冠病毒確診案例累計已破3000萬例，她的感受彷彿「瀕臨末日」。美聯社

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕

2021-03-30 02:10
9成美國成年人可望在4月19日獲得接種新冠肺炎疫苗資格。Getty Images

世界OnAir／疫苗哪個好？變種病毒讓疫苗失效？醫師這樣說

2021-03-30 17:19
前總統川普任內的美國疾病管制暨預防中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield，圖)接受26日播出的美國有線電視新聞網(CNN)專訪時說，相信新冠病毒是從武漢實驗室流出。美聯社

CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出

2021-03-26 12:34
（取材自推特@JackPosobiec）

維吉尼亞海灘爆槍戰 已知9傷2死

2021-03-27 02:45
康州的熊媽媽一隻隻叼著小熊過馬路，來往車輛都停止，耐心等候。(取自臉書)

母熊叼護4隻頑皮小熊過馬路 暖心視頻「電」到父母

2021-03-31 08:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷
楊安澤已經出院 將回家休養

楊安澤已經出院 將回家休養
紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機

紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機
「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨

「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨
駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃