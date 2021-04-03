拜登再廢川普舊規 取消制裁國際刑事法院檢察官
美國今天撤銷對國際刑事法院（ICC）檢察官班索達（Fatou Bensouda）的制裁。國際刑事法院樂見此舉，並稱這象徵與美國合作的新時代。
這項決定由美國國務卿布林肯（Antony Blinken）宣布。班索達因調查美軍是否在阿富汗犯下戰爭罪，而遭美國前總統川普政府制裁，當時就引發國際批評。
去年，時任國務卿龐培歐（Mike Pompeo）指責國際刑事法院是「非法法院」，對出身甘比亞的班索達施以經濟制裁和簽證限制。
國際刑事法院後來又開始調查以色列在巴勒斯坦自治區涉嫌戰爭罪一案，進一步惹怒與以色列友好的美國。美國與以色列均非國際刑事法院的締約國。
另外，美國政府也將國際刑事法院管轄權、互補暨合作部門主管莫喬喬科（Phakiso Mochochoko）從指定制裁名單除名。
布林肯在聲明中表示，國務院還終止了2019年另一項針對部分國際刑事法院人員簽證限制的政策。他說：「這些決定反映出我們的評估，也就是原本實施的措施並不恰當，也沒有效果。」
布林肯表示，美國政府採取上述行動，但仍「強烈不認同國際刑事法院有關阿富汗及巴勒斯坦情勢的作為」，且仍反對國際刑事法院「主張對美國和以色列等非締約國人員擁有管轄權」。
「然而我們認為，我們在這些案例上的關切事項，可透過與國際刑事法院流程中所有利害關係方的來往，獲得更好的處理，而不是透過實施制裁。」
位於荷蘭海牙的國際刑事法院發言人說，法院及其成員國組成的理事機構都樂見美國做此決定。
締約國大會主席費南德茲‧德‧古門迪（Silvia Fernandez de Gurmendi）表示，這有利於「強化法院工作，更廣泛地說，將促進以法治為基礎的國際秩序」。
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