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夏季出遊前 應先完成疫苗接種

記者顏伶如／綜合報導
公共衛生專家指出，民眾應該等到完成新冠疫苗接種才出遊，各種防疫戒備也不能鬆懈。(美聯社)
公共衛生專家指出，民眾應該等到完成新冠疫苗接種才出遊，各種防疫戒備也不能鬆懈。(美聯社)

夏季腳步接近，美國染疫確診案例卻不斷增加，恐將出現第四波疫情。公共衛生專家指出，民眾應該等到完成新冠疫苗接種才出遊，各種防疫戒備也不能鬆懈。

巴爾的摩市前任衛生局長、喬治華盛頓大學米肯公共衛生研究所(George Washington University Milken Institute of Public Health)客座教授溫麟衍(Leana Wen)接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問時說：「請大家等到完成新冠疫苗接種之後才出門旅遊，才開始參加某些高風險活動。」

她說，等到施打疫苗之後，原本染疫風險較高的活動，風險便將變低，因此最好等到完成接種之後才從事這些活動。

溫麟衍表示，目前正為美國疫情瀕臨第四波而憂心，因為數據顯示感染新冠病毒的患者當中，有著越來越多年輕世代。

美國國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇(Anthony Fauci)接受國家廣播公司夜間新聞(NBC Nightly News)專訪時則說，就連自己都免不了出現防疫疲乏的態度，因此持續推動疫苗施打的同時，美國民眾持續採取防疫措施，是非常重要的。

佛奇說：「我們必須再撐久一些，好讓疫苗取得對抗疫情的上風。如果做到的話，我保證到了春末夏初之際，大家就會看到逐漸能夠恢復期待已久的正常生活，但我們不能在時間還沒成熟就鬆懈。」

美國有線電視新聞網2日報導，讓公共衛生專家感到擔憂的重要變數當中，變種病毒肆虐是其中之一，密西根州1日便出現全州第一起巴西變種病毒感染案例。專家指出，變種病毒迅速擴散，多州卻紛紛取消戴口罩、保持社交距離等規定，使得可能在7月1日前感疫死亡的估計人數不斷增加。

華盛頓大學(University of Washington)健康計量評估研究中心(Institute for Health Metrics and Evaluation)上周公布疫情估計報告指出，到7月初全美染疫死亡人數累計可能達到60萬人，但本周公布的最新報告則已調升至60萬9000人。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)疫情追蹤統計顯示，全美確診案例累計達3050萬例，累計有55萬3120人感染新冠病毒死亡。

美國 疫情 疫苗

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