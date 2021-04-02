我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太魯閣號出軌最小死者6歲 多具遺體送達殯儀館

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 增至54死

美股標普指數刷新高 帶動亞股清淡交易下勁揚

中央社 / 香港2日綜合外電報導

投資人受到美國總統拜登的大規模基礎建設計畫鼓舞，並對經濟復甦越來越樂觀，美國股市標普指數昨天收盤再創新高，亞洲股市今天跟隨勁揚，但因多國股市休市，交易清淡。

法新社報導，隨著各國持續推動2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種、經濟活動得以恢復，如今投資人對全球經濟成長大幅反彈抱持的信心，已勝過擔心復甦將刺激通貨膨脹升溫、迫使央行縮減利多貨幣政策的疑慮。

美國國會不久前才通過拜登（Joe Biden）的1兆9000億美元振興經濟方案，拜登現在又提出規模2兆2500億美元（約新台幣64兆元）的重建方案。這使得投資人更加相信，美國經濟成長將火熱；分析師也說，美國企業稅可能因此調高的利空因素，目前暫時被擺一邊。

市場目光現在投向今天稍晚將公布的美國3月非農業就業人口數據。專家預料，結果將證實美國經濟正在復原。

QMA經理人康貝爾（Ed Campbell）表示：「先別擔心通貨膨脹，目前是通貨再膨脹，我認為這才是市場的主題。」

上述因素加上美國3月製造業數據強勁，美股標普500指數昨天收盤破天荒衝破4000點關卡。樂觀氣氛延續到今天亞洲股市。

東京股市收盤勁揚1.6%，首爾指數收高0.8%，上海股市收漲0.5%，曼谷和吉隆坡股市也雙雙收紅。其餘亞洲國家股市則因復活節或清明節假期休市。

美國 拜登 投資

上一則

川普卸任前急制裁 搞錯人害義大利餐廳列黑名單

延伸閱讀

首度內閣會 拜登指派5部長推動基建計畫

首度內閣會 拜登指派5部長推動基建計畫
評／拜登拚基建 賭的是政府能幹大事 民主能成事

評／拜登拚基建 賭的是政府能幹大事 民主能成事
1.9兆元紓困計畫推出 美國人對經濟前景變樂觀

1.9兆元紓困計畫推出 美國人對經濟前景變樂觀
捧場拜登基建 史指登4000點

捧場拜登基建 史指登4000點

熱門新聞

1500萬劑的嬌生疫苗遭毀，嬌生4月配送受到影響。(美聯社)

嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨

2021-03-31 22:40
美國疾病管制暨預防中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky，圖)29日上午在白宮視訊簡報中說，美國新冠病毒確診案例累計已破3000萬例，她的感受彷彿「瀕臨末日」。美聯社

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕

2021-03-30 02:10
市面上所售乾洗手的抽檢調查中，發現某些產品含有可能致癌的苯。(Getty Images)

全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌

2021-03-25 21:37
9成美國成年人可望在4月19日獲得接種新冠肺炎疫苗資格。Getty Images

世界OnAir／疫苗哪個好？變種病毒讓疫苗失效？醫師這樣說

2021-03-30 17:19
前總統川普任內的美國疾病管制暨預防中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield，圖)接受26日播出的美國有線電視新聞網(CNN)專訪時說，相信新冠病毒是從武漢實驗室流出。美聯社

CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出

2021-03-26 12:34
（取材自推特@JackPosobiec）

維吉尼亞海灘爆槍戰 已知9傷2死

2021-03-27 02:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡增至54人 159人輕重傷

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡增至54人 159人輕重傷
華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬

華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬
「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面

「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面
「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰

「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰
疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額

疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額