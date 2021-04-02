美股標普指數刷新高 帶動亞股清淡交易下勁揚

投資 人受到美國 總統拜登 的大規模基礎建設計畫鼓舞，並對經濟復甦越來越樂觀，美國股市標普指數昨天收盤再創新高，亞洲股市今天跟隨勁揚，但因多國股市休市，交易清淡。

法新社報導，隨著各國持續推動2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種、經濟活動得以恢復，如今投資人對全球經濟成長大幅反彈抱持的信心，已勝過擔心復甦將刺激通貨膨脹升溫、迫使央行縮減利多貨幣政策的疑慮。

美國國會不久前才通過拜登（Joe Biden）的1兆9000億美元振興經濟方案，拜登現在又提出規模2兆2500億美元（約新台幣64兆元）的重建方案。這使得投資人更加相信，美國經濟成長將火熱；分析師也說，美國企業稅可能因此調高的利空因素，目前暫時被擺一邊。

市場目光現在投向今天稍晚將公布的美國3月非農業就業人口數據。專家預料，結果將證實美國經濟正在復原。

QMA經理人康貝爾（Ed Campbell）表示：「先別擔心通貨膨脹，目前是通貨再膨脹，我認為這才是市場的主題。」

上述因素加上美國3月製造業數據強勁，美股標普500指數昨天收盤破天荒衝破4000點關卡。樂觀氣氛延續到今天亞洲股市。

東京股市收盤勁揚1.6%，首爾指數收高0.8%，上海股市收漲0.5%，曼谷和吉隆坡股市也雙雙收紅。其餘亞洲國家股市則因復活節或清明節假期休市。