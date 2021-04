加州橘郡(Orange County)3月31日傍晚爆發一起大規模槍擊 案,紐約時報報導,至少4人喪命,包括一名孩童,至少兩人受傷。

根據當地警方,槍擊事件發生在31日傍晚5時半左右,地點位在加州橘郡一處辦公大樓,警方獲報後到場時,槍手仍在開槍射擊,現場有多名受害者,其中有人喪命。但嫌犯目前已被逮捕並住院接受治療,還有另一人受傷。

警方尚未提供有關受害者和槍手的更多詳細資訊以及槍擊事件爆發原因。

BREAKING 🚨 Mass shooting reported on W Lincoln Avenue in Los Angeles, California. 4 dead, several injured



