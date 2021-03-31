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白宮前顧問批佛奇「病毒之父」誇川普「疫苗之父」

編譯林育正／綜合31日電

國會眾院取得的備忘錄顯示，前白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)曾在去年3月警告前總統川普，必須快速生產藥品原料與防護裝備等抗疫物資，但遭川普忽視；而他在未受監督下，逕行與廠商簽約，引發爭議；納瓦羅更公開稱川普才是推動疫苗的功臣，砲轟佛奇(Anthony Fauci)為「病毒之父」。

由民主黨籍眾議員克萊本(James Clyburn)擔任主席，調查新冠疫情的小組委員會調查發現，納瓦羅曾致函川普：「面對潛在的緊急公衛危機，為謹慎起見快速應對，並不會造成風險。若新冠肺炎危機快速退去，我們頂多就是太過謹慎。」

民主黨議員還指出，建議遭忽視後，納瓦羅在缺乏監督下自行採取行動，提供伊士曼柯達(Eastman Kodak)公司7億6500萬貸款生產學名藥原料；給予新創公司Phlow 3億5400萬的配藥原料唯一供應商合約；AirBoss防衛集團也獲得9600萬呼吸器與濾網唯一供應商合約。

不過貸款隨即遭外界質疑內線交易，政府提供貸款給生產相機、未製作過藥物原料的柯達，便遭到終止。

民主黨議員也發現納瓦羅繞過採購程序，在正式簽約前，就接受AirBoss的設備生產提案。3月下旬50部呼吸器出貨，給白宮出貨單還註明「來自納瓦羅的口頭命令」；白宮官員同日還向聯邦急難管理局(FEMA)施壓，欲通過9640萬元的合約。

時任衛生部(HHS)助理部長凱德雷(Robert Kadlec)表示：「納瓦羅就像一把散彈槍，有時能擊中目標，有時卻造成傷害。我認為他想做對的事，但對的事和正確的事還是有所不同。」

納瓦羅則為自己辯護表示：「在戰場上你必須快速行動，我的任務是協助總統拯救生命，我們也成功了。現在我也會做同樣的事。」

納瓦羅30日接受福斯新聞「黃金時段」(Fox News Primetime)訪問更火力全開，砲轟全國過敏和傳染病研究所所長(NIAID)佛奇(Anthony Fauci)為「病毒之父」；佛奇曾表示研發疫苗的決策「是我做過最好的決定」，但納瓦羅稱他是「反社會者與騙子」；納瓦羅表示：「川普才是疫苗之父。」

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