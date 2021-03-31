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2020年全美三大死因：心臟病、癌症、新冠病毒

記者顏伶如／綜合報導

美國疾病管制暨預防中心(CDC)31日公布2020年美國十大死亡原因排行榜，排行前三名分別為心臟病癌症、新冠病毒。統計顯示，去年當中全美共有336萬人死亡，感染新冠病毒致死或成為致死原因的共有37萬8000例，約占所有死亡案例當中的11.3%。原本列名美國十大死因排行榜內的自殺，如今則因新冠病毒的出現而被擠下。

疾管中心統計顯示，2020年當中全美共有69萬882人因為心臟病而死亡，因癌症死亡的民眾則有59萬8932人。

疾管中心根據初步統計數據彙整列出2020年美國十大死亡原因依序為：

一、心臟病

二、癌症

三、新冠病毒(Covid-19)

四、事故傷害(unintentional injury)

五、中風

六、慢性下呼吸道疾病(chronic lower respiratory disease)

七、阿茲海默症(Alzheimer's disease)

八、糖尿病

九、流感(influenza) 及肺炎(pneumonia)

十、腎臟疾病

美國國家衛生統計中心(National Center for Health Statistics)研究人員根據國家生命統計系統(National Vital Statistics System)資料庫內的死亡證明資料，分析2020年1月至12月間美國民眾的死亡原因。研究人員在報告中指出，新冠病毒在2020年中擠進了全美十大死因排行榜，一入榜就位居第三名，原本排在第十名的自殺則被擠落榜外。

疾管中心報告指出，若以族裔區分，統計顯示，非洲裔、美洲原住民、阿拉斯加原住民社區死亡率較其他族裔來得高。從年齡層來看，85歲以上的老年男性死亡率較高。

感染新冠病毒死亡的民眾當中，西語裔民眾比例最高。

疾管中心旗下的國家衛生統計中心(National Center for Health Statistics)今年2月公布報告指出，在2020年上半年裡，美國民眾預期壽命(life expectancy)為77.8歲，跟2006年的數據相比，整整減少大約一年。

美國 心臟病 癌症

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