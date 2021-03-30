白宮質疑世衛疫源報告 要求第二階段調查

對於世衛組織提出的疫情起源調查報告，白宮提出質疑。（歐新社）

對於世衛 組織今天提出的疫情起源調查報告，白宮 提出質疑，認為報告缺乏關鍵資訊與訪談，要求進行第二階段調查，由獨立國際專家組成，不受限制地取得數據並進行實地訪查。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天在例行記者會上被問到對世界衛生組織（WHO）提出的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）起源調查報告看法時指出，美國 人民、國際社會、醫學專家、醫師與所有為挽救生命而努力的人，以及失去親人的家庭都有權獲得更具透明度的資訊。

莎琪表示，美國政府專家小組正在評估這份報告，但這份報告缺乏關鍵數據訊息與訪談，提供部分且不完整的描述。她也呼籲採取第二階段行動，由獨立國際專家組成，不受限制地取得數據且進行實地訪談。

世衛組織指派的國際專家赴中國訪查後，與中國專家共同提出報告。報告中判斷病毒由實驗室流出的假設狀況「非常不可能」發生，並認為病毒的源頭非常有可能是蝙蝠，並經由中介動物傳染給人類。

在世衛組織公布報告後，包括美國在內的14個國家發表聯合聲明，對這項研究拖延甚久以及未能取得全部資料表達關切。聲明指出：「讓獨立專家取得所有相關的人、動物和環境資料與研究，以及自由接觸與確定這起大流行病如何發生有關的疫情早期階段涉及人士，至關重要。」