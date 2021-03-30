美議員聯名致函 挺桃園機場加入美國境外預先通關

桃園機場。(報系資料照)

台灣 希望加入美國 境外預先通關計畫，已正式提出申請。美國兩黨議員日前致函負責單位表示，桃園機場 有很多直飛美國航班，是亞洲一大轉運點，是境外入境審查點設點好選擇。

共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）25日率領4 位參議員、4位眾議員，聯名致函目前暫代美國國土安全部海關及邊境保護局（CBP）局長職務的米勒（Troy Miller），支持台灣加入美國境外預先通關計畫（CBP Preclearance）。

議員們在信函中表示，在桃園國際機場設立境外入境審查點，不只能讓美台間旅遊更順暢，也能強化美台關係重要性。

信函指出，美國國會長期資助境外入境審查點設立，因為這些設施讓美國民眾與飛往美國的外國旅客旅程都能更輕鬆。在旅客出發點進行通關審查，CBP人員能在不符入境資格民眾登機前就將他們攔阻下來，其他旅客抵達目的地則能免於排隊等候。

信函表示，台灣是下一個美國境外入境審查點設點的絕佳選擇。目前所有國外設點都集中在加拿大、加勒比海地區、歐洲與中東，但印太區域是攸關美國經濟未來的重要區域。

根據CBP網站資訊，目前美國境外預先通關計畫納入全球6個國家的16處機場，絕大多數設在加拿大，但愛爾蘭、巴哈馬、阿拉伯聯合大公國、百慕達和阿魯巴也有機場加入這項計畫。CBP人員派駐在這些地點，針對飛往美國的班機，執行旅客上機前的安全檢查。

信函強調，桃園國際機場目前有非常多直飛美國航班，也是亞洲一大轉運點。台灣同時是美國第9大貿易夥伴，台灣政府也強力支持桃園機場加入美國境外預先通關計畫。

議員們在信函中透露，就他們所知，台灣方面已正式向CBP提出申請，希望在桃園機場設立美國境外入境審查點，並呼籲米勒能充分並公正地考慮台灣的申請。