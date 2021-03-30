我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

延續川普政策 拜登鼓勵美外交官會見台灣官員

緬甸示威者死亡逾500人 可能爆發內戰

美議員聯名致函 挺桃園機場加入美國境外預先通關

中央社華盛頓30日專電
桃園機場。(報系資料照)
桃園機場。(報系資料照)

台灣希望加入美國境外預先通關計畫，已正式提出申請。美國兩黨議員日前致函負責單位表示，桃園機場有很多直飛美國航班，是亞洲一大轉運點，是境外入境審查點設點好選擇。

共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）25日率領4 位參議員、4位眾議員，聯名致函目前暫代美國國土安全部海關及邊境保護局（CBP）局長職務的米勒（Troy Miller），支持台灣加入美國境外預先通關計畫（CBP Preclearance）。

議員們在信函中表示，在桃園國際機場設立境外入境審查點，不只能讓美台間旅遊更順暢，也能強化美台關係重要性。

信函指出，美國國會長期資助境外入境審查點設立，因為這些設施讓美國民眾與飛往美國的外國旅客旅程都能更輕鬆。在旅客出發點進行通關審查，CBP人員能在不符入境資格民眾登機前就將他們攔阻下來，其他旅客抵達目的地則能免於排隊等候。

信函表示，台灣是下一個美國境外入境審查點設點的絕佳選擇。目前所有國外設點都集中在加拿大、加勒比海地區、歐洲與中東，但印太區域是攸關美國經濟未來的重要區域。

根據CBP網站資訊，目前美國境外預先通關計畫納入全球6個國家的16處機場，絕大多數設在加拿大，但愛爾蘭、巴哈馬、阿拉伯聯合大公國、百慕達和阿魯巴也有機場加入這項計畫。CBP人員派駐在這些地點，針對飛往美國的班機，執行旅客上機前的安全檢查。

信函強調，桃園國際機場目前有非常多直飛美國航班，也是亞洲一大轉運點。台灣同時是美國第9大貿易夥伴，台灣政府也強力支持桃園機場加入美國境外預先通關計畫。

議員們在信函中透露，就他們所知，台灣方面已正式向CBP提出申請，希望在桃園機場設立美國境外入境審查點，並呼籲米勒能充分並公正地考慮台灣的申請。

美國 台灣 機場

上一則

蔡英文宴請帛琉總統恕惠仁 美駐帛琉大使倪約翰也現身

下一則

蘋果WWDC全球開發者大會 6月7日再度以線上方式舉辦

延伸閱讀

全球僅6顆 淘金客挖出46億年罕見隕石

全球僅6顆 淘金客挖出46億年罕見隕石
「是件大事」 川普將自設平台重返社媒

「是件大事」 川普將自設平台重返社媒
川普擬自創社群平台 前顧問透露可能近期推出

川普擬自創社群平台 前顧問透露可能近期推出
川普私下議論梅根：早說過她不好

川普私下議論梅根：早說過她不好

熱門新聞

市面上所售乾洗手的抽檢調查中，發現某些產品含有可能致癌的苯。(Getty Images)

全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌

2021-03-25 21:37
美國疾病管制暨預防中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky，圖)29日上午在白宮視訊簡報中說，美國新冠病毒確診案例累計已破3000萬例，她的感受彷彿「瀕臨末日」。美聯社

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕

2021-03-30 02:10
拜登政府新一輪直接發放的紓困金24日起將匯進民眾的銀行帳戶，郵寄支票和預付卡很快也會陸續寄達。(美聯社)

第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡

2021-03-24 07:47
新澤西州上周將餐廳客容量從一個月前的35%提高至50%，圖為今年2月該州一間希臘餐廳內用情形。Getty Images

加州變種流竄 新澤西州日增病例冠全美 暫停重開

2021-03-22 21:51
美中之間的緊張與全球競爭態勢並未因美國新總統拜登上台而有轉圜。(Getty Images)

佛格森：美中較量 得台灣者得天下

2021-03-23 09:39
前總統川普任內的美國疾病管制暨預防中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield，圖)接受26日播出的美國有線電視新聞網(CNN)專訪時說，相信新冠病毒是從武漢實驗室流出。美聯社

CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出

2021-03-26 12:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／追緝惡棍：亞裔紐約地鐵遭非裔暴毆 勒頸昏厥

影／追緝惡棍：亞裔紐約地鐵遭非裔暴毆 勒頸昏厥

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕
注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此

注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此
紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」

紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」
說新冠病毒從武漢實驗室流出 馬州議員喊芮斐德下台

說新冠病毒從武漢實驗室流出 馬州議員喊芮斐德下台