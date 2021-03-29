我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」

種族歧視？仇恨犯罪？紐約地鐵非裔暴行 評論兩極

夫死於新冠…準眾議員：我的悲劇告訴你 打疫苗多重要

編譯柯立偉／綜合29日電
代夫出征的聯邦眾議員茱莉亞‧雷特洛，呼籲共和黨的支持者必須接種疫苗。(美聯社)
代夫出征的聯邦眾議員茱莉亞‧雷特洛，呼籲共和黨的支持者必須接種疫苗。(美聯社)

路易斯安納州共和黨籍聯邦眾議員當選人茱莉亞‧雷特洛(Julia Letlow)28日用自己的親身經歷，呼籲共和黨的支持者，必須接種疫苗

茱莉亞是前路州聯邦眾議員雷特洛(Luke Letlow)的遺孀，在本月初於路州舉行的特別選舉中獲選。其夫雷特洛本已在去年11月選舉中獲勝，但隨即於12月死於新冠病毒及其併發症，年僅41歲。其遺孀「代夫出征」，並成功當選。

茱莉亞說，她近期與拜登總統、前總統川普都通過電話，「他們人都很好，並且對我丈夫的去世表達了弔唁。」她並表示，拜登更以他2015年喪子的切身之痛，安慰她「所有的痛苦，都會過去。」

共和黨支持者對疫苗的疑慮，是聯邦政府推動疫苗接種的重大阻力之一。根據CNN的調查，約有46%的共和黨支持者不會接種。

茱莉亞28日接受CBS專訪時說：「看看我的家庭，我用我的故事告訴你們，疫苗多重要。我在這次悲劇中，因為病毒失去我的丈夫。病毒可能感染你或你摯愛的家人，但疫苗可以救你一命。所以我希望每個人都相信，並接種疫苗。」

保守派民眾不願意接種疫苗的事實，也引起白宮關注。一名熟悉公衛領域的官員告訴CNN，政府已計畫在全國範圍內，針對保守派民眾投放疫苗的宣傳，最快本周就會開始。目前和政府合作的團體，包含全美房車改裝賽(NASCAR)、鄉村音樂團體等較多保守派民眾關注的對象，希望疫苗宣傳可以有效讓目標群體直接受聽閱。

茱莉亞是路州史上第一位進入議會的共和黨籍女性，她表示進入議會後，一定會非常關注男女薪酬不平等的問題。

疫苗 共和黨 拜登

上一則

美饒舌歌手推「人血撒旦鞋」引眾怒 Nike速告侵權

延伸閱讀

紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」

紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」
世界晚報／9成美國成年人 4/19有資格接種疫苗

世界晚報／9成美國成年人 4/19有資格接種疫苗
3兆美元重建基礎設施 拜登最快31日宣布刺激方案

3兆美元重建基礎設施 拜登最快31日宣布刺激方案
拜登：9成美國成年人 4/19有資格接種疫苗

拜登：9成美國成年人 4/19有資格接種疫苗

熱門新聞

市面上所售乾洗手的抽檢調查中，發現某些產品含有可能致癌的苯。(Getty Images)

全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌

2021-03-25 21:37
拜登政府新一輪直接發放的紓困金24日起將匯進民眾的銀行帳戶，郵寄支票和預付卡很快也會陸續寄達。(美聯社)

第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡

2021-03-24 07:47
新澤西州上周將餐廳客容量從一個月前的35%提高至50%，圖為今年2月該州一間希臘餐廳內用情形。Getty Images

加州變種流竄 新澤西州日增病例冠全美 暫停重開

2021-03-22 21:51
美中之間的緊張與全球競爭態勢並未因美國新總統拜登上台而有轉圜。(Getty Images)

佛格森：美中較量 得台灣者得天下

2021-03-23 09:39
美國疾病管制暨預防中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky，圖)29日上午在白宮視訊簡報中說，美國新冠病毒確診案例累計已破3000萬例，她的感受彷彿「瀕臨末日」。美聯社

CDC主任瓦倫斯基：疫情嚴重猶如「瀕臨末日」

2021-03-29 13:10
前總統川普任內的美國疾病管制暨預防中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield，圖)接受26日播出的美國有線電視新聞網(CNN)專訪時說，相信新冠病毒是從武漢實驗室流出。美聯社

CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出

2021-03-26 12:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／追緝惡棍：亞裔紐約地鐵遭非裔暴毆 勒頸昏厥

影／追緝惡棍：亞裔紐約地鐵遭非裔暴毆 勒頸昏厥

長榮長賜輪脫困了 但蘇伊士運河何時暢通仍未知

長榮長賜輪脫困了 但蘇伊士運河何時暢通仍未知
CDC主任瓦倫斯基：疫情嚴重猶如「瀕臨末日」

CDC主任瓦倫斯基：疫情嚴重猶如「瀕臨末日」
注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此

注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此
說新冠病毒從武漢實驗室流出 馬州議員喊芮斐德下台

說新冠病毒從武漢實驗室流出 馬州議員喊芮斐德下台