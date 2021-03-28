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最低時薪15元若上路 美青年首當其衝：第1批裁員名單

編譯黃嘉洵／綜合外電
青年失業率在新冠肺炎疫情期間高於整體勞動人口。(路透)
青年失業率在新冠肺炎疫情期間高於整體勞動人口。(路透)

華爾街日報報導，多名經濟學家指出，調漲聯邦最低工資將令許多青年首當其衝，將面臨更為嚴峻的就業環境。

民主黨希望在2025年以前，將聯邦最低時薪從7.25元調升至15元，並取消次最低工資，即允許雇主在青少年上班前90日支付較低工資。美國多數州早已訂定較高的最低工資。

美國國會預算辦公室（CBO）表示，這項改變將讓數百萬名勞工加薪，甚至幫助一些人脫離貧困，但140萬名勞工恐在未來四年丟掉飯碗，其中大多數為青少年；年輕、教育程度不高的勞工將占最大宗。

青年失業率在新冠肺炎疫情期間高於整體勞動人口。在2020年4月，16至19歲青年的失業率逼近32%，比疫情高峰期的整體失業率14.8%，高出逾一倍；青年失業率在今年2月滑落至13.9%，仍高於整體失業率6.2%。

東北大學經濟學博士Alicia Sasser Modestino說：「最低工資15元將進一步打擊青年的就業前景，因為部分雇主將縮減人力或雇用工作經驗較豐富的人」。

一些企業主表示，調漲青年的最低工資將影響徵才計畫。Buffalo Wings & Rings連鎖餐廳執行長Nader Masadeh說，一旦最低工資調升，首要之務就是調漲菜單價格；若必須裁員，將先裁青少年。

目前最低工資提案仍在等待國會通過，實施後將採漸進式調漲基本工資，起初將漲至時薪9.5元，意味未來幾年還不會出現15元的最低工資。

勞工 美國 就業

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