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西雅圖衛星城促觀光 住兩晚送消費券100美元

中央社／舊金山21日專電

為刺激疫苗接種後的觀光旅遊，位在西雅圖東方的衛星城市雷孟（Redmond）開出100美元誘因，訂房送消費抵用卷，希望能挽救因疫情受創的小型商家。

「西雅圖時報」（The Seattle Times）今天報導，隨著美國人接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗，疫苗後的假期蓄勢待發，加上經過漫長冬天居家防疫，許多人難忍繼續關在家裡，因軟體業巨擘微軟公司（Microsoft Corp.）總部而出名的華盛頓州小城雷孟市此時推出旅遊券方案。

雷孟市位於西雅圖以東約20分鐘車程，過去主要仰賴商務人士出差帶來觀光收入，除了是1975年成立的微軟公司總部，也是任天堂美國公司（Nintendo of America）總部所在地。特斯拉汽車（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）領導的太空探索科技公司（SpaceX）在此有重要的營運中心。

就像全世界其他受新型冠狀病毒疫情影響的小城鎮，人口約7萬5000的雷孟市商業受創，少數店家倒閉、許多店家搖搖欲墜，當美國染疫人數下降、地方政府逐漸重啟經濟之際，支持小型商家成為當務之急。

多數人為了防疫不敢遠行，美國許多企業仍鼓勵員工使用會議視訊軟體如Teams和Zoom在家遠距上班，觀光業難以恢復，企業出差的商務旅客近期更不會回籠。

負責推廣雷孟市觀光的民間公司希望以5萬美元填補旅遊空窗期，參與合作方案的旅館即日起提供訂房兩晚的前500組旅客，取得100美元虛擬禮卷，到配合活動的商家消費使用，只住一晚的旅客可獲25美元禮券。

相關資金來自促進旅遊專款專用的基金，由於去年相關活動停擺，主管單位能對相關經費發揮創意。

這不是新點子，而是參考科羅拉多州（Colorado）格倫烏德泉（Glenwood Springs）的類似方案。去年疫情爆發後，當地政府提供前1000名住宿兩晚的旅客100美元禮卷，暑假一次災難性大火之後，再次推出誘因，有效吸引旅客到這個落磯山區的小城。

美國各州針對疫情重啟經濟的進度不同，佛羅里達州和德州幾乎全開，但西雅圖和華盛頓州西部仍然嚴格防疫，州長英斯利（Jay Inslee）上週宣布明天將進入下個階段重啟經濟計畫。

雷孟市的獎勵旅遊方案希望吸引外地旅客，也對附近居民開放，營造「不用跑太遠就有度假的感覺」。

疫情未平息前促進旅遊有難度。「造訪西雅圖」（Visit Seattle）旅遊公司總經理兼執行長諾沃克（Tom Norwalk）觀察全美今年春季的旅遊行銷，他說，非必要的旅行仍不鼓勵，謹慎地推動觀光，盡量鼓勵人們進行在地旅行、從郊區進市區消費購物，或到旅館住宿一晚。

美國 觀光 疫情

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