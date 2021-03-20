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老虎成戰狼？美中高層會談 美專家：中國外交大失敗

中央社 / 台北20日電
美國總統拜登就任以來的首次美中高層面對面會談登場，雙方一開場便劍拔弩張。路透
美國總統拜登就任以來的首次美中高層面對面會談登場，雙方一開場便劍拔弩張。路透

美中高層會談落幕，中國問題專家余茂春批評北京官員在會中不守規則、失去外交官風度，「外交大失敗」；而最讓人關注的是主談官員楊潔篪的轉變，曾經長袖善舞的「老虎楊」已變身成戰狼。

美國總統拜登上台後的首場美中外交高層會晤當地時間18至19日在阿拉斯加登場，主談官員分別為美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan），以及中共政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和外交部長王毅。

在總共3輪的對話中，兩國官員面對鏡頭時均展現強硬姿態，其中18日原本安排僅數分鐘的開場，由於楊潔篪突然「超時演說」，演變成鏡頭前長達一個多小時的唇槍舌戰。

前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的首席中國政策規劃顧問余茂春告訴美國自由亞洲電台，「中共（官員）講了十幾分鐘不守規矩、很不禮貌，外交官員沒有外交官的姿態」。

生於中國的余茂春說，這顯示中方代表不是帶著誠意來解決問題，只想利用鏡頭攻擊美國。

他批評，「中國把中美關係所有的癥結，全部歸咎於美國，沒有自己反省的誠意，這是（中國）外交上的大失敗」。

對於中國外交近年展現的「戰狼」風格，余茂春分析，「以前戰狼外交在比較低層次的人身上，像外交部的發言人，可能代表著基層官員、吃瓜群眾，現在由中國最高級別的外交官說出來，反映出中國的戰略力度」。

他認為，「戰狼外交」只會讓中國的國際形象更加孤立，同時也顯示北京的外交手段非常僵化。

報導說，在這場突如其來的「戰狼外交」表演上，外界最關注的角色是楊潔篪的轉變。

據報導，1977年，擔任中國外交部翻譯官的楊潔篪陪伴後來曾任美國總統的老布希一行赴西藏訪問。前美國駐北京大使李潔明（James Lilley）曾回憶說，「每個人都喜歡他（楊潔篪）」。

楊潔篪此後的仕途順遂，並因此與布希家族建立了良好關係，他的綽號「老虎楊」（Tiger Yang）還是老布希取的，原因是生於1950年的楊潔篪生肖屬虎，加上名字裡的「篪」字。

自由亞洲電台評論說，40多年後，長袖善舞的「老虎楊」搖身一變成了阿拉斯加的戰狼領袖。

余茂春則評析，「楊潔篪就是個外交官，以前顯得比較低調。現在他的調子轉得那麼強硬，不近人情，肯定是上面給的指示，不過就是個傳聲筒而已」。

即將出版有關中國戰狼外交的China's CivilianArmy: The Making of Wolf Warrior Diplomacy一書的作者、前彭博社駐中國記者馬丁（Peter Martin）引述前美國資深官員韋德寧（Dennis Wilder）說，「楊潔篪的表現經過精心盤算，也要表現給現場的中國代表團們看，好讓他們上報會議成果」。

馬丁推文回顧說，1950年代初，中國外交官還在摸索，如何代表一個封閉又偏執的政治體系去面對世界；1990年代，中國外交官則試圖避免指責美國，維持一種韜光養晦路線。

但到了2021年，馬丁說，「走上世界舞台的中國外交官需要適應一個廢除領導人任期制度、一個在新疆建立『再教育』營地的政治體系，以及一位吹捧中國制度有『明顯優勢』的大領導」。

中國 美國 余茂春

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