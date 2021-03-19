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川普海湖莊園爆新冠疫情 部分關閉 員工隔離避疫

記者張聲肇／綜合報導
川普前總統在佛州的住宅「海湖莊園」因有人確診新冠肺炎而部分關閉。圖為該莊園外觀。(美聯社)
川普前總統在佛州的住宅「海湖莊園」因有人確診新冠肺炎而部分關閉。圖為該莊園外觀。(美聯社)

前總統川普在佛羅里達州的私人俱樂部「海湖莊園」(Mar-A-Largo)因爆發新冠疫情，導致部分設施關閉，部分員工隔離避疫。

至少一名會員19日收到電話通知，說俱樂部已關閉。俱樂部接待員證實這點，至於何時重開，需「靜候通知」。

另一名熟悉俱樂部營運的人指出，關閉部分設施、隔離部分員工，是為了慎重起見；染疫人數、俱樂部哪一部分關閉、川普及家人情況如何，暫時不得而知。

這些消息來源都不能被具名引述，因未獲授權；川普發言人和佛州衛生廳也都未立即回覆有關詢問。

川普離開白宮後，就搬到海湖莊園；川普去年秋天曾確診住院，出院後繼續跑大選行程。他已接種疫苗。

海湖莊園一年多前，就曾出現過新冠病毒確診病例，一名巴西高官會見川普、參加家族生日宴後，確診染疫。

川普不把病毒放在眼哩，拒戴口罩卻猛跑行程，助理也不重視防疫，導致白宮數度成為群聚爆發點，拜登總統1月入主白宮前，曾大肆消毒。

另一方面，愛達荷州眾議會70名議員中，至少五人過去一周內確診感染新冠病毒，為防疫情進一步爆發，議會19日投票決定，休會到4月6日。

愛達荷州議會深恐病毒變種已散播在議會各角落，只好放下預算及減稅等重大法案，遏制疫情。

州眾議會多數黨領袖莫義爾(Mike Moyle)在投票決定是否休會前表示，既然好幾位議員都確診感染，慎重的作法是，休會一兩個星期，等疫情穩定下來再開會。

確診議員包括四名共和黨、一名民主黨，另一位共和黨議員自我隔離；58名共和黨議員平常很少、甚至完全不戴口罩，民主黨議員一般都戴口罩。

確診的兩名共和黨和那位民主黨議員，上周都出席了議會辯論；眾議會同時要求參議會也休會，35名參議員中，兩名曾確診，康復後回到議會。

兩院助理及職員確診人數和議員不相上下。

共和黨掌控愛州參眾兩會，但都不規定本會期間要戴口罩。眾議會議長貝德奇(Scott Bedke)說，也許休會之後，情況會有所改變，「但目前為止的安全守則，我毫無遺憾。」

圖為時任總統川普夫婦2018年7月在佛州海湖莊園接待安倍晉三夫婦。(美聯社)
圖為時任總統川普夫婦2018年7月在佛州海湖莊園接待安倍晉三夫婦。(美聯社)

川普 共和黨 疫情

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