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拜登摔跤 小唐納推文諷：川普的高爾夫球打到他

記者胡玉立／綜合報導

美國總統拜登19日搭乘空軍一號（Air Force One）前往亞特蘭大訪問前，登梯時腳步不穩，失足絆倒數次。每日郵報（Daily Mail）指出，絕大部分主要媒體網站都沒有在第一時間報導「拜登跌跤」新聞，包括川普長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr.)在內的共和黨人批評，媒體對拜登摔跤溫和報導，正是主流媒體連續炮轟川普四年後，「善待拜登」的另一個例證。

➤➤➤拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事

小唐納推文說，「我還記得川普扶著把手登機時媒體怎麼痛毆。我確信拜登幾度跌跤是他健康的寫照。難怪美國被敵人猛攻和公開嘲笑。」他還貼出兩張照片開玩笑說，不是風把拜登吹倒了，而是川普揮出的高爾夫球打到拜登。

白宮後來強調，一切都是因為「風太大」，拜登「百分之百沒事」。但這場小意外，再度掀起有關拜登健康和執政能力的議論。

白宮和拜登陣營經常淡化外界對拜登健康的擔憂。拜登曾在2019年12月公布醫療紀錄，顯示他有心律不整和高膽固醇，但報告描述當時77歲的他「健康，有活力」。

拜登搭乘空軍一號前往亞特蘭大訪問前，登梯時腳步不穩，失足絆倒數次，不過白宮後來表...
拜登搭乘空軍一號前往亞特蘭大訪問前，登梯時腳步不穩，失足絆倒數次，不過白宮後來表示，總統狀況良好無礙。(美聯社)

拜登 川普 小唐納

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