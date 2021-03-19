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CDC放鬆防疫指南 社區傳播率低的學校課桌距三呎即可

記者張筠／華盛頓報導
聯邦疾病防治中心(CDC)19日更新學校實體課安全防疫指南，放鬆部分規定，表示在師生都戴口罩的情況下，社區傳播率較低的學校，課桌相距三呎即可，但學生在體育活動、聚會、午餐、合唱聯繫等活動中仍須保持六呎距離，教師也須與他人相距六呎。美聯社
聯邦疾病防治中心(CDC)19日更新學校實體課安全防疫指南，放鬆部分規定，表示在師生都戴口罩的情況下，社區傳播率較低的學校，課桌相距三呎即可，但學生在體育活動、聚會、午餐、合唱聯繫等活動中仍須保持六呎距離，教師也須與他人相距六呎。美聯社

聯邦疾病防治中心(CDC)19日更新學校實體課安全防疫指南，放鬆部分規定，表示在師生都戴口罩的情況下，社區傳播率較低的學校，課桌相距三呎即可，但學生在體育活動、聚會、午餐、合唱聯繫等活動中仍須保持六呎距離，教師也須與他人相距六呎。

CDC原先表示，人與人之間的安全距離為六呎，這讓全美各地學校在恢復實體課時不得不限制人數並調整教學計畫，以確保師生有足夠的活動空間；防疫指南更新後，各地學校將能迎接更多學生返校，加快返校進度。

CDC的新指南包括，只要師生均戴口罩且謹慎防疫，學校可撤除課桌之間的塑料擋板，社區傳播率較低的中學可將課桌間距從原來的六呎縮減至三呎，但若中學所在社區傳播率仍較高，則課桌仍須相距至少六呎，小學可不受社區傳播率的限制，所有小學都可縮小學生課桌距離至三呎。

根據CDC更新的指南，部分校園場所的安全社交距離仍維持六呎，包括圖書館以及無法戴口罩的區域，例如餐廳等，在人多聚集或有多人同時講話、唱歌等的場合也須保持至少六呎距離，包括合唱練習、體育活動等；此外CDC規定，教師仍須與其他教師和所有學生維持六呎距離。

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)說，新的防疫指南將加速學校安全重開，促進師生適應恢復實體課，對學生的課業和身心健康都有好處。

在CDC更新防疫指南前，全美已有部分州和地區的學校自行將安全社交距離縮短為三呎，而這些學校的返校及防疫情況也在一定程度上影響CDC的決定；CDC社區防疫控制負責人馬瑟提(Greta Massetti)表示，沒有證據表明六呎距離是降低病毒傳播的必要條件，此外孩子染疫出現嚴重病症的機率較小，傳播病毒的機率也不像成年人高，因此三呎是安全的社交距離。

CDC 防疫 社交距離

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