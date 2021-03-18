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外國人不准拍白宮？ 美國之音華裔記者遭騒擾

罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒

記者金春香／紐約報導
罵韓女「滾回共產黨中國」的白人女子，為已故聯邦參議員女兒。（視頻截圖）
罵韓女「滾回共產黨中國」的白人女子，為已故聯邦參議員女兒。（視頻截圖）

繼日前在曼哈頓街頭攻擊韓裔女性，大罵叫其「滾回共產黨中國」的白人女子身分被揭，她是已故民主黨聯邦參議員莫尼漢(Daniel Patrick Moynihan)的女兒莫拉(Maura Moynihan)，但她稱自己沒有任何種族歧視或針對亞裔的偏見。

紐約一名韓裔時尚博主Maria Ha14日在曼哈頓22街和第一大道處前往外出拍攝點時，被一名白人婦女大罵「你不是這的人，滾回共產黨中國」，隨後Maria叫來自己在美國出生的韓裔丈夫，二人質問其為何發表此種族主義言論，但該白人婦女不予理會且反問「哦？你不是中國人嗎？」並試圖乘坐計程車離開，在駛離時更豎出中指再次高喊「滾回你的國家。」

這一切被Maria拍下視頻，並發布在網上，呼籲大家找出這名白人女性；Maria和丈夫也已經報警，但警方將該事件定義為騷擾。

莫拉18日向WABC電台承認自己就是視頻中人，但她稱自己的行為與種族歧視或針對亞裔偏見無關，目前她還未被捕，其姓名也未出現在市警報案紀錄上。

莫拉表示，她將其一生都奉獻給幫助亞裔民眾上，尤其是她致力於保護西藏人民人權，支持西藏人民脫離共產黨統治。

莫拉是已故民主黨聯邦參議員莫尼漢的女兒，日前剛投入使用的擴建後賓州車站大廳也以莫尼漢的名字命名，被稱為莫尼漢車站大廳(Moynihan Train Hall)。

種族歧視 韓裔 亞裔

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