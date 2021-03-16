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全球首例 佛州孕婦打莫德納疫苗 新生兒帶抗體

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全球首例 佛州孕婦打莫德納疫苗 新生兒帶抗體

編譯潘勛／綜合16日電
莫德納疫苗。（Getty Images）
莫德納疫苗。（Getty Images）

佛州一名第一線女性醫護人員在妊娠第36周接種莫德納(Moderna)新冠疫苗第一劑三周後，產下女嬰；醫師檢查嬰兒臍帶血，發現新生兒對新冠肺炎擁有抗體，咸信此為孕婦接種疫苗而讓初生兒也具備新冠抗體的第一例。

佛州大西洋大學(Florida Atlantic University)婦產科醫師吉伯特(Paul Gilbert)、若德尼克(Chad Rudnick)撰寫的報告指出，該孕婦接種疫苗第一劑後接受檢測，她體內出現抗體，認為抗體可能通過胎盤，讓胎兒也擁有新冠抵抗力。

女嬰出生後，醫師們檢查她的臍帶血，看看有沒疫苗而衍生的新冠抗體，另做一般如血型等檢查發現，女嬰身上擁有新冠「IgG」抗體；這型抗體出現在罹患新冠而復元的病人身上，顯示嬰兒對新冠病毒具備一定的抵抗力。         

即將付印的論文先發表在「medRxiv」網站，往後再發表於其他正式期刊；論文指出，新生兒懷胎期滿、健康且活力十足。

吉伯特醫師指出，就他們所知，孕婦接種新冠疫苗，而生下也有抗體的嬰生，這是世上第一例；不過，目前尚不清楚抗體保護力多強、效力能多久。

雖說以往報告已指出，孕婦懷孕期感染新冠病毒，生下來的嬰兒會有抗體，但妊娠期接種新冠疫苗也具相同效果，咸信佛州本案例為首見。

吉伯特及若德尼克稱，自己的研究很幸運，能發現沒測到新冠陽性但接種新冠疫苗的孕婦並追蹤，很快推出研究成果。

但兩位醫師指出，還要進一步研究，才能判定是否有最佳期間，供孕婦接種疫苗，而把最強新冠抵抗力傳給胎兒。

當前問世的新冠疫苗，實驗期間均排除孕婦受測，所以必須進一步研究，才能得知孕婦接種疫苗的影響；雖說專家認為懷孕期接種疫苗安全無虞，不會增加併發症，但仍要時間才能蒐集到完整實驗數據，公之於世。

疫苗 佛州 檢測

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