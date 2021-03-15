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華郵認錯更正報導 川普聲明感謝 籲重啟調查喬治亞州

中央社／華盛頓15日專電
美國前總統川普。（路透）
美國前總統川普。（路透）

華盛頓郵報年初曾報導，前總統川普試圖施壓喬治亞州調查人員影響計票結果。華郵11日更正報導，承認引述川普的話引述錯誤。川普今天聲明表示感謝，並要求重啟調查。

華盛頓郵報（The Washington Post）1月9日報導，川普（Donald Trump）去年12月對喬治亞州領頭的選務調查員施壓，要求「去發現詐欺行為」，她將能因此成為「民族英雄」。

華郵3月11日發出更正表示，在報導刊登2個多月後，喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）公布川普與這名選務調查人員的通話錄音。

比照錄音內容，華郵坦言，根據消息來源提供訊息的報導，錯誤引述川普的話。川普並未要求調查人員「去發現詐欺行為」，也沒有表明這將能使這位調查人員成為「民族英雄」。

根據錄音內容，川普敦促這位調查員仔細檢視喬治亞州富爾頓郡（Fulton County）選票，表示將會發現「不誠實」（dishonesty），川普還向調查員表示，她正在做「我國現在最重要的工作」。

對於華郵更新報導，川普今天發出聲明表示感謝，認為這顯示喬治亞州的獵巫行為根本無足輕重。他也呼籲對富爾頓郡與前喬治亞州州眾議員艾布蘭（Stacey Abrams）進行強力調查，他堅信這將會改變喬治亞州總統大選結果。

川普 喬治亞州 華郵

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