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美防長首出訪 盼與亞洲盟邦對中國構成可靠威嚇

中央社 / 檀香山13日綜合外電報導
美國國防部長奧斯汀。 路透
美國國防部長奧斯汀。 路透

美國國防部長奧斯汀今天啟程前往亞洲，展開上任後首次出訪海外行程。他途經夏威夷時告訴記者，此行目的是加強美國與盟邦軍事合作關係，及促成對抗中國的「可靠威嚇力量」。

法新社報導，奧斯汀（Lloyd Austin）此行將前往東京、首爾和新德里，分別與日本、韓國和印度等美國重要盟邦的官員會面。他今天先來到位於夏威夷檀香山的美軍印太司令部總部視察。

奧斯汀表示：「這次出訪重點是結盟與夥伴關係，也為了加強軍事能力。」他提醒，當美國專心在中東打反恐戰時，中國持續以高速提升自身軍隊現代化，「我方擁有的競爭優勢已被削弱」。

奧斯汀說：「我們依然保有優勢，未來將繼續增強這份優勢。」「我們的目的是要確保擁有能力和作戰計畫，…能夠對中國或其他任何想挑戰美國的一方構成可靠威嚇力量。」

美國和日本、印度、澳洲等亞太國家2000年代為制衡中國崛起而形成的「四方安全對話」（Quad）非正式結盟，本月12日才召開歷來首場視訊領袖峰會。奧斯汀此行抵達東京和首爾時，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也將前來會合。

針對美國外交和軍事首長這趟亞洲行，奧斯汀表示：「國務卿和我的目的之一，是開始強化這些結盟關係。此行將以傾聽和了解為主，以得知對方觀點。」

美國 中國 國務卿

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