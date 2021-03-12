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福斯主播譏拜登讓美軍「娘化」 現役將士與老兵齊砲轟

編譯周辰陽／即時報導
美國福斯新聞主播卡森在節目譏諷，「當中國的軍隊變得更陽剛，又集結全世界最大的海軍時，我們的軍隊，正如拜登說的，需要變得更娘化」，引來五角大廈、現役最資深將士與退軍團體的同聲砲轟。取材自推特/NikkiMcR
美國福斯新聞主播卡森在節目譏諷，「當中國的軍隊變得更陽剛，又集結全世界最大的海軍時，我們的軍隊，正如拜登說的，需要變得更娘化」，引來五角大廈、現役最資深將士與退軍團體的同聲砲轟。取材自推特/NikkiMcR

拜登總統8日宣布提名2位女性將領出掌重要的司令部時，也提到政府要讓女性官兵感到安全與尊重，現已著手推動一些相對簡單的工作，引來福斯新聞主播卡森（Tucker Carlson）的嘲諷，但他的話說得太過火，不只伊拉克戰爭退伍老兵、聯邦參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）在推特飆粗口，更罕見引來五角大廈、現役最資深將士與退軍團體的同聲砲轟。

根據逐字稿，拜登指有關單位正著手改善女性官兵服役會遇到的一些問題，像是設計更適合女性的防彈背心、裁剪女性戰鬥作戰服、打造孕婦飛行裝與更新髮型要求等。卡森對此大開嘲諷，秀出一張空軍女軍官穿著孕婦裝拍照的照片，「我們有新的髮型與孕婦飛行裝，懷孕女子要來打我們的仗了，這是嘲笑美軍吧」。

卡森接著譏諷，「當中國的軍隊變得更陽剛（masculine），又集結全世界最大的海軍時，我們的軍隊，正如拜登說的，需要變得更娘化（feminine）。」

節目播出後，達克沃斯參議員在推特發飆，貼出卡森參加「與星共舞」（Dancing with the Stars）節目的影像，直斥「X的卡森，當你在練習你的兩步舞時，美國女戰士正在獵殺基地組織與證明美國女人的實力」。美軍多位現役最高階將領與最資深士官也上推特，公開抨擊卡森亂講話與力挺正在服役的女性官兵。

美國國防部發言人、退役海軍少將柯比（John Kirby）11日表示，國防部長奧斯汀與資深將士同感「厭惡」，指卡森的節目「基本上貶低全體美軍」，希望他能明白自己的錯誤，「我們絕對不會做的事情就是接納脫口秀主播的個人建議，或中國軍方。也許那些傢伙們覺得他們有些事情要證明，但那是他們的事」。

拜登 美國 推特

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