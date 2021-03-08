梅琳達·蓋茲：全球群體免疫估2022年實現

億萬富翁慈善家梅琳達蓋茲。(擷自臉書)

以比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）共同主席身分，捐出數百萬劑新冠疫苗 的億萬富翁慈善家、比爾蓋茲妻子梅琳達・蓋茲（Melinda Gates）說，全球群體免疫可能在2022年的某個時點達成。

梅琳達說，新冠疫苗，尤其是嬌生（Johnson & Johnson）的單劑疫苗，很可能年底前無法送達開發中國 家，「所以全球群體免疫會是2022年的某個時點」。她補充：「我認為我們都很期望。不只在美國 ，全球各地有許多人都在受苦。」

世界領袖和全球各國公衛官員都在努力派發疫苗，希望終結這場造成逾1.17億人感染、近260萬人病殁的疫情。

專家表示，各國可能需要數月甚至數年的時間，才能為足夠多的人接種疫苗，實現群體免疫。費時愈久，病毒有愈多機會演化出更危險的新變種。

上月，比爾・蓋茲表示，發展中國家取得並注射疫苗是「終結疫情的唯一途徑」。世界衛生官員一直擔心，隨著美國、中國和歐洲大部分地區搶購疫苗，較貧窮的國家將失去疫苗供應。

在此同時，美國疾病管制與預防中心（CDC）的流行病學家麥克尼爾（Adam MacNeil）2月底告訴食品藥物管理局（FDA），美國距離群體免疫還很遠。

根據CDC數據，截至美東時間8日上午6時，美國3.31億人口中僅6000萬人接受了至少一劑的新冠疫苗注射。其中的3,120萬人已完全接種。

美國總統拜登的首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）說，為實現群體免疫，目標是為70%至85%的美國人口--約2.32億至2.81億人--接種疫苗。

周一稍早，CDC發布新指南說，完全接種疫苗的人可以不戴口罩、不必維持6呎遠，安全地與已接種疫苗的人和部分未接種疫苗但危險度較低的人會面。