女性入主白宮 民調：逾9成美國人認為10年內可能

美國白宮。(Getty Images)

根據今天出爐的一項民調 顯示，逾九成美國 人認為美國可能在10年內出現第一位女總統。美國副總統賀錦麗 （Kamala Harris）日益獲看好會被民主黨提名出馬競選2024年總統大選。

根據蓋洛普（Gallup）在74個國家進行的一項民調顯示，美國人最傾向認為2030年前他們的國家可能將由女性領導。

只有3個國家的多數受訪者不認為未來幾年會出現女性領導人。這三個國家分別是茅利塔尼亞、白俄羅斯和斯里蘭卡。蓋洛普這項民調在2019至2020年間進行，於3月8日國際婦女節公布。

根據聯合國（UN）1月的女性相關數據顯示，目前全球只有22個國家或政府由女性擔任領袖，此外，有119個國家從未有女性領導人。平均而言，女性占全球國會席次只超過1/4。

然而，倡議人士表示，賀錦麗去年當選美國首位女性副總統，大大提升女性在政壇地位，同時也有助於年輕女性放眼更高的職務。

加州年輕女性政治領袖組織IGNITE執行總監季勒摩（Sara Guillermo）告訴湯森路透基金會（Thomson Reuters Foundation）：「我們都相信（賀錦麗）很快將再度競選總統。」她還將賀錦麗的競選描繪成「重大的文化轉變」。

「這的確是（意義）重大，不只對世上的小女孩來說如此，對小男孩來說亦然，因為能夠完全了解兩性都可以擔任最高的領袖角色。」