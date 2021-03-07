我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國稅局找不到人 百萬人恐無錢領

NBA／西蒙斯展現驚人彈跳力 獲灌籃大賽冠軍

喬州查川普干涉計票 詐欺案權威律師助陣

編譯林育正／綜合7日電
喬治亞州富爾頓郡區域檢察官法妮‧威利斯，目前正調查前總統川普是否涉及干預選舉。(美聯社)
喬治亞州富爾頓郡區域檢察官法妮‧威利斯，目前正調查前總統川普是否涉及干預選舉。(美聯社)

消息人士向路透透露，喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)區域檢察官法妮‧威利斯(Fani Willis)，為調查前總統川普是否涉及干預選舉，請來擅長勒索和詐欺案的權威律師佛洛伊德(John Floyd)助陣。

川普在總統大選計票期間，曾打電話給共和黨籍州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)，脅迫他找出足夠票數，推翻喬州選舉結果，行為充滿爭議。

佛洛伊德為勒索詐欺案件全國指南的作者，在法律界有一定地位，為「在必要時提供協助」加入威利斯團隊。他的加入強化團隊陣容，威利斯目前也準備發出傳票，尋找川普和盟友在選舉是否犯法壓迫州政府官員，推翻喬州選舉結果的證據。

威利斯表示，她將朝教唆選舉舞弊(solicitation of election fraud)、對州和地方政府做虛假陳述，密謀犯罪和勒索詐欺等方向偵辦。調查的重點，仍將放在川普致電州務卿拉芬斯伯格，要他「找到」足夠選票企圖扭轉選情。

而在2014年，當威利斯仍是亞特蘭大助理地方檢察官時，佛洛伊德曾就學校舞弊醜聞，擔任特別檢察官。佛洛伊德說：「我們的共事合作無間。」

喬治亞州富爾頓郡區域檢察官法妮‧威利斯，目前正調查前總統川普是否涉及干預選舉。(...
喬治亞州富爾頓郡區域檢察官法妮‧威利斯，目前正調查前總統川普是否涉及干預選舉。(美聯社)

若威利斯希望以勒索或詐欺等罪名起訴川普，她必須找到他獨自或與盟友企圖賄絡，以推翻選舉結果的證據。在喬州勒索和詐騙的定義較為廣義，虛假陳述也包括其中。

而喬州熟知反欺詐腐敗團體法案(RICO)的律師也表示，威利斯可能正在考慮，能否以虛假陳述起訴川普與他的盟友。

梅瑟大學(Mercer University)法學院院長，前喬州州務卿凱西‧考克斯(Cathy Cox)表示：「若川普涉及超過兩件以上的虛假陳述，並且企圖藉此竄改如選舉結果等事實，那便構成詐欺貪腐。」

勒索詐欺在喬州為重罪，最多可判處20年有期徒刑和巨額罰款，「但有很多人在勒索詐欺中逃過服刑。」考克斯說。

威利斯將一併調查川普的盟友，包括11月時參議員葛理漢(Lindsey Graham)也曾致電拉芬斯伯格討論通訊投票；川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)曾在聽證會發表不實的選舉舞弊證詞。

但專家表示，若要構成欺詐腐敗案件，檢方必須證明川普知道自己宣稱選舉舞弊為不實指控，但他可能抵死不認。佛洛伊德也說：「就複雜程度和耗費時間來看，這案子絕非一般案件能比的。」

川普 詐欺 喬州

上一則

復仇！川普擬阻撓穆考斯基連任 批她不忠

延伸閱讀

復仇！川普擬阻撓穆考斯基連任 批她不忠

復仇！川普擬阻撓穆考斯基連任 批她不忠
振興經濟比一比 川普先救企業 拜登先救百姓

振興經濟比一比 川普先救企業 拜登先救百姓
第2起 眾議員告川普、川普兒、朱利安尼煽動暴亂

第2起 眾議員告川普、川普兒、朱利安尼煽動暴亂
民主黨眾議員控川普煽動暴動 朱利安尼、小唐納也被告

民主黨眾議員控川普煽動暴動 朱利安尼、小唐納也被告

熱門新聞

參院民主黨與拜登總統3日同意就領取第三輪1400元紓困金的資格設限，與原先對個人收入10萬以上、家庭收入20萬以上就不發紓困金不同，此次將門檻改為個人收入8萬元、家庭收入16萬元，預計此次收到第三輪紓困金的人數將比之前少。(Getty Images)

拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金

2021-03-03 12:57
全美目前已有7600萬劑疫苗完成注射。(路透)

打過2劑疫苗 可做哪些活動？CDC本周發布指南告訴你

2021-03-02 22:06
Fed主席鮑爾將在4日發表談話。(路透)

Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌

2021-03-04 14:45
共和黨籍德州州長艾伯特(圖中，坐輪椅者)表示已簽署行政命令，10日起撤消全州各地戴口罩的規定，「現在是時候100%開放德州了」。(美聯社)

德州解除口罩令 州長：是時候全面開放 專家：不能鬆懈

2021-03-02 20:30
加州帝王郡 （Imperial County）2日晨發生重大車禍，15人死亡，部分人受傷送醫。圖為車禍現場。美聯社

加州帝王郡發生重大車禍 至少15死

2021-03-02 13:33
美國郵政因效率不佳和人手不足，使得郵遞延誤問題一直無法解決。(美聯社)

帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發

2021-03-01 11:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
50：49參院通過1.9兆紓困案 拜登：本月就可發1400元

50：49參院通過1.9兆紓困案 拜登：本月就可發1400元
月租過萬、媲美星級酒店 豪華老人公寓正流行

月租過萬、媲美星級酒店 豪華老人公寓正流行
5歲龍鳳胎結婚！父母：他們前世是無法修成正果的戀人

5歲龍鳳胎結婚！父母：他們前世是無法修成正果的戀人
打破40年總統紀錄 拜登上任後「有件事」還沒做

打破40年總統紀錄 拜登上任後「有件事」還沒做
加價近10萬還買不到？ 疫情下搶房大作戰

加價近10萬還買不到？ 疫情下搶房大作戰