2女搭機種族辱罵、攻擊錄影男乘客 美航迫降

美國航空公司上月24日從達拉斯飛往洛杉磯的一個航班被迫轉降鳳凰城，機上兩名女乘客因涉嫌種族辱罵並毆打一名要求他們停止的男乘客而被捕。(Getty Images)

美國 航空(American Airlines)上月24日從達拉斯飛往洛杉磯的一個航班被迫轉降鳳凰城，機上兩名女乘客因涉嫌種族辱罵，並毆打一名要求他們停止的男乘客而被捕。

這兩名女乘客來自紐約 布朗士區，是30歲凱莉‧皮卡多(Kelly Pichardo)和29歲莉薩‧羅德里格斯(Leeza Rodriguez)，她們使用令人不安且無法接受的語言。

一名男乘客要求兩位女士停止，皮卡多對他吐口水，這位男士拿手機開始錄影，羅德里格斯則打他的手試圖阻止。

飛機隨後轉往亞利桑納州鳳凰城，美國航空透過聲明說，這兩名婦女對其他乘客和機組人員言語和肢體污辱，警方予以逮捕。

調查結果公布前，兩名婦女被禁止搭乘該航空公司航班。

美航補充，將繼續調查，並直接與受影響的乘客聯繫以確保安好。

鳳凰城警員佛全(Mercedes Fortune)透過聲明引述目擊者所看到的經過。兩名婦女均被控擾亂行為， 吐口水的皮卡多則多了一項毆打指控。

美航這起事件是最近旅客被控種族爭端的事件之一。

去年10月，從牙買加飛往紐約的捷藍航空(JetBlue)航班上有名頭戴漢堡王 (Burger King)頭冠的中年白人反覆使用n字髒話，大喊「這架飛機上所有人都是n …」，被拍攝下來。

當飛機在機場跑道上時，這位乘客已脫下口罩並開始長篇大論，在空姐面前大喊：「我是西非的一部分，我隨時可以說n …。」後來他被戴上手銬帶走。