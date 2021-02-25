我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抗變種病毒！輝瑞測試加強劑 莫德納研發新疫苗 

里程碑！美已打5000萬劑疫苗 17%成年人接種

抗變種病毒！輝瑞測試加強劑 莫德納研發新疫苗 

編譯林育正／綜合25日電
為對抗新冠變種病毒，輝瑞宣布改良原有疫苗的計畫；莫德納要針對南非變種病毒研發新疫苗。圖為護士準備為民眾接種疫苗。(路透)
為對抗新冠變種病毒，輝瑞宣布改良原有疫苗的計畫；莫德納要針對南非變種病毒研發新疫苗。圖為護士準備為民眾接種疫苗。(路透)

為對抗新冠變種病毒輝瑞(Pfizer)25日宣布研發第三劑增強劑，以及改良原有疫苗的計畫；莫德納(Moderna)也宣布，要針對南非變種病毒研發新疫苗。

輝瑞與BioNTech的實驗發現，碰上南非變種病毒，疫苗幫助體產生的中和抗體將減少，因此可能導致疫苗效力降低；儘管如此，目前仍沒有臨床試驗證據顯示，現在的疫苗無法提供一定程度保護力。

輝瑞執行長博爾拉(Albert Bourla)發表聲明表示：「我們果斷採取多種行動，以因應變種病毒對疫苗產生抗藥性。」

輝瑞疫苗首席科學家多米茲爾(Phil Dormitzer)表示，單純注射第三劑原有疫苗，就能強化免疫系統對上變種病毒。

輝瑞與BioNTech原有疫苗仍提供良好防護力抵禦變種病毒，改良疫苗比較接近先行測試，藉此掌握如何快速研究與製造改良疫苗，以防未來出現更具威脅性的變種病毒。

米茲爾說：「這次的實驗目的，並不是要立刻改良疫苗。」

輝瑞的研究將測試接種兩劑疫苗之後的半年至一年間，再接種第三劑，是否會影響保護力；此外公司也通知府單位將針對南非變種病毒的改良疫苗進行試驗。

莫德納方面，則為變種病毒進行新的疫苗試驗，並且提升疫苗產能。目前針對南非變種病毒的疫苗，已送至國家衛生研究院(National Institutes of Health)測試，但距離獲得使用授權預計仍需好幾個月。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)22日才宣布，對抗變種病毒的新疫苗不需通過3萬至4萬人的大型臨床試驗；莫德納同樣認為，原有疫苗仍能抵抗變種病毒，但謹慎起見，公司仍著手尋找各種備案。

第一種方案為接種兩劑疫苗後，再注射加強劑；第二方案為接種原疫苗與新疫苗混合的加強劑；已進行中的第三種方案，為直接接種第三劑原有疫苗當作加強劑。

馬友醫院(Mayo Clinic)傳染病專家、疫苗研究小組主任波蘭(Gregory Poland)就表示，輝瑞與其他藥廠提前部署，防範可能削弱疫苗效力的變種病毒為明智之舉。

疫苗 變種病毒 輝瑞

上一則

被控虐待、性犯罪數小時後 前奧運體操教練舉槍自盡

延伸閱讀

里程碑！美已打5000萬劑疫苗 17%成年人接種

里程碑！美已打5000萬劑疫苗 17%成年人接種

英女王分享接種疫苗：一點也不痛 感覺受到保護

英女王分享接種疫苗：一點也不痛 感覺受到保護
全球首國！巴林批准嬌生疫苗作緊急使用

全球首國！巴林批准嬌生疫苗作緊急使用
快看世界／新冠疫苗藥廠 會怎樣對抗變種病毒？

快看世界／新冠疫苗藥廠 會怎樣對抗變種病毒？

熱門新聞

已故共和黨亞歷桑納州聯邦參議員馬侃(John McCain)女兒、晨間脫口秀「觀點」(The View)主持人梅根‧馬侃(Meghan McCain，圖)22日在節目中對拜登總統公開喊話，要求開除白宮防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)。Getty Images

梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇

2021-02-22 14:16
聯航波音328號航班從丹佛飛往檀香山777-200客機，才起飛不久，右引擎故障起火。(取自thedrive.com網站)

圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人

2021-02-20 19:05
美國農業部食品安全檢疫處22日宣布，發現有近10萬磅的牛油火鍋底料是從中國非法進口，其中有些運至紐約。(美國農業部)

嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料

2021-02-25 10:07
共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲，被發現在德州暴雪成災之際，帶著妻子搭機飛往墨西哥渡假。(美聯社)

德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假

2021-02-18 12:06
共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)。美聯社

克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

2021-02-24 13:31
拜登政府21日表示將加速增產新冠疫苗，預計7月底增億劑，足夠全民皆可接種。圖為拜登總統11日視察華府國家衛生研究院，聽取免疫專家柯貝特(右)解說。(美聯社)

美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到

2021-02-22 08:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料

嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料
拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒

拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒
報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施

報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施
殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點
為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破