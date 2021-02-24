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戴琪談對中策略：要邊嚼口香糖、邊下西洋棋

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戴琪談對中策略：我們要邊嚼口香糖、邊下西洋棋

編譯葉亭均／綜合外電
美國準貿易代表戴琪談對中國政策，她說：「我們必須記得如何同時邊走路、邊嚼口香糖、還要一邊下西洋棋。」（美聯社）
美國準貿易代表戴琪談對中國政策，她說：「我們必須記得如何同時邊走路、邊嚼口香糖、還要一邊下西洋棋。」（美聯社）

美國總統拜登提名的美國貿易代表人選戴琪（Katherine Tai）承諾將與盟國合作對抗中國，但同時採取務實做法對待中國。戴琪說，中國同時是競爭對手也是合作夥伴，該國必須與美國合作，以處理全球性的挑戰問題。

戴琪25日將出席美國參院金融委員會的提名確認聽證會，她在預先準備的書面證詞中強調了拜登政府的立場，包括決心追求新的長期貿易政策，聚焦於「勞工與受薪者」，支持美國創新，強化美國的海外競爭力。

戴琪在證詞中表示：「中國同時是競爭對手、貿易夥伴，也是一個巨大的參與者，我們也將需要他們的合作，以因應特定的全球挑戰。」

她說：「我們必須記得如何同時邊走路、邊嚼口香糖、還要一邊下西洋棋。」

戴琪將在制訂與落實拜登的貿易政策扮演關鍵決策。若她的任命案在參院獲准，戴琪將面臨一長串的挑戰，包括來自盟國的壓力，他們希望華盛頓取消川普對鋼鋁、飛機和葡萄酒等徵收的關稅。

戴琪並未詳述有關她將如何處理關稅、出口禁令與其他關鍵議題，但表示，她很清楚「現有政策工具箱中的機會和限制」。

戴琪表示：「我們必須重新致力於持續與他國合作，促進並捍衛我們在一個公正社會中的自由、民主、真理與機會的共享價值。」

上述談話凸顯出戴琪將在美中談判採取強硬姿態，同時也凸顯出會採取更有條理、務實的風格，讓拜登政府與前總統川普團隊在貿易議題上引起的混亂有所區隔。

戴琪目前是國會眾院籌款委員會首席貿易律師，能說一口流利的中文。她表示，尤其重要的是，美國必須制定戰略性和連貫性的計畫來因應中國，並協助美國企業與中國「由國家主導型的經濟」模式競爭。

戴琪在證詞中表示，她將優先考慮重建美國聯盟並重新與國際機構接洽，以更加因應氣候變遷、新冠病毒疫情和全球經濟下滑等共同威脅，同時進行投資，讓美國經濟更具韌性。

戴琪 美國 中國

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