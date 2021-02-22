最高法院允檢方取得川普稅表 川普批：將繼續抗爭

川普22日發聲明回應，抨擊萬斯的調查出於政治動機，誓言將繼續抗爭。美聯社

最高法院22日再度否決前總統川普 要求豁免提供稅務及其他財務記錄的要求，給曼哈頓地方檢察官萬斯(Cyrus R. Vance, Jr.)調查川普及其企業是否涉及稅務、保險和銀行欺詐鋪平道路；川普22日發聲明回應，抨擊萬斯的調查出於政治動機，誓言將繼續抗爭。

川普說萬斯是頭號獵巫手(headhunter)，「這是法西斯，不是正義 — 而這就是他們想對我做的，我們國家的人民不會支持這麼做。」他在近400字的聲明中重複原先的一貫說詞，抱怨調查是政治獵巫(witch hunt)、批評負責「通俄門」調查的特別檢察官穆勒(Robert Mueller)，順帶再度錯誤重申自己贏了大選。

最高法院法官並未公開此次裁定的立場分野，但被多數票擊敗的異見者有時會公開他們的意見，不過這次沒有任何一位法官透露表決或意見詳情，因外界猜測最高法院這次是以9比0否決了川普的要求。

「最高法院絕不該讓這種釣魚式取證(fishing expedition)發生，但他們讓此發生了。」川普表示，「這是任何一位總統都沒有過的遭遇，完全是民主黨在其大本營發起的，紐約市 和紐約州，皆由我的政敵 — 州長葛謨(Andrew Cuomo)把控。」

他把萬斯對其財務紀錄發起的調查稱為「美國 歷史上最大政治獵巫的繼續」，表示「我將繼續抗爭，就像過去五年來我在做的(甚至從我勝選之前就開始)，儘管還有選舉舞弊於我不利的犯罪，但我們會贏的。」

川普將於本周日在保守政治行動會議(Conservative Political Action Conference，簡稱CPAC)演說，最新裁決也顯示他今後的復出之路將蒙上訴訟的陰影，除了萬斯對其個人及公司財務的調查，喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)的地方檢察官法妮‧威利斯(Fani Willis)，也正調查川普試圖推翻當地大選結果一事，川普當時曾致電喬州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)，表示「我只要在找出1萬1780張選票」。