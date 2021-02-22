我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高院允檢方取川普稅表 川普批:將繼續抗爭

梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇

最高法院允檢方取得川普稅表 川普批：將繼續抗爭

記者羅曉媛／華盛頓報導
川普22日發聲明回應，抨擊萬斯的調查出於政治動機，誓言將繼續抗爭。美聯社
川普22日發聲明回應，抨擊萬斯的調查出於政治動機，誓言將繼續抗爭。美聯社

最高法院22日再度否決前總統川普要求豁免提供稅務及其他財務記錄的要求，給曼哈頓地方檢察官萬斯(Cyrus R. Vance, Jr.)調查川普及其企業是否涉及稅務、保險和銀行欺詐鋪平道路；川普22日發聲明回應，抨擊萬斯的調查出於政治動機，誓言將繼續抗爭。

川普說萬斯是頭號獵巫手(headhunter)，「這是法西斯，不是正義 — 而這就是他們想對我做的，我們國家的人民不會支持這麼做。」他在近400字的聲明中重複原先的一貫說詞，抱怨調查是政治獵巫(witch hunt)、批評負責「通俄門」調查的特別檢察官穆勒(Robert Mueller)，順帶再度錯誤重申自己贏了大選。

最高法院法官並未公開此次裁定的立場分野，但被多數票擊敗的異見者有時會公開他們的意見，不過這次沒有任何一位法官透露表決或意見詳情，因外界猜測最高法院這次是以9比0否決了川普的要求。

「最高法院絕不該讓這種釣魚式取證(fishing expedition)發生，但他們讓此發生了。」川普表示，「這是任何一位總統都沒有過的遭遇，完全是民主黨在其大本營發起的，紐約市和紐約州，皆由我的政敵 — 州長葛謨(Andrew Cuomo)把控。」

他把萬斯對其財務紀錄發起的調查稱為「美國歷史上最大政治獵巫的繼續」，表示「我將繼續抗爭，就像過去五年來我在做的(甚至從我勝選之前就開始)，儘管還有選舉舞弊於我不利的犯罪，但我們會贏的。」

川普將於本周日在保守政治行動會議(Conservative Political Action Conference，簡稱CPAC)演說，最新裁決也顯示他今後的復出之路將蒙上訴訟的陰影，除了萬斯對其個人及公司財務的調查，喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)的地方檢察官法妮‧威利斯(Fani Willis)，也正調查川普試圖推翻當地大選結果一事，川普當時曾致電喬州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)，表示「我只要在找出1萬1780張選票」。

川普 紐約市 美國

上一則

梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇

延伸閱讀

川普稅務調查重點：檢方是否起訴川普、集團及川普家人

川普稅務調查重點：檢方是否起訴川普、集團及川普家人
最高法院拒叫停傳票 川普須交稅表

最高法院拒叫停傳票 川普須交稅表
推特「內容審查」受肯定！ 開鍘川普時股價暴跌 如今創新高

推特「內容審查」受肯定！ 開鍘川普時股價暴跌 如今創新高
川普放寬水電限制政策 拜登擬重審修正

川普放寬水電限制政策 拜登擬重審修正

熱門新聞

16日，德州理查森市(Richardson)，市政人員拿著鏟子清理已結冰的路面，他身後是結了冰的噴泉。(美聯社)

下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾

2021-02-17 11:23
聯航波音328號航班從丹佛飛往檀香山777-200客機，才起飛不久，右引擎故障起火。(取自thedrive.com網站)

圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人

2021-02-20 19:05
德州周一晚間降到華氏2度，城市被大雪覆蓋。(美聯社)

中部地區逾400萬戶大停電！德州冷到電網崩潰

2021-02-15 18:54
共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲，被發現在德州暴雪成災之際，帶著妻子搭機飛往墨西哥渡假。(美聯社)

德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假

2021-02-18 12:06
花旗集團去年8月匯款出錯，但紐約法院裁決收款人不付返還多匯的5億美元。(路透)

花旗的錯不是你的錯！ 法官：多匯的5億元 收款人免還

2021-02-16 19:54
麥肯錫全球研究院研究報告指出，約有兩成出差從此流失，約兩成勞工今後將變成固定在家遠距上班，工作型態驟變導致飯店旅館業、餐廳、市中心區商店，就業機會驟減；圖為失業者在地區招聘會中填表求職。(美聯社)

華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失

2021-02-17 13:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到

美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到
川普卸任首場公開演說 潘斯拒同台 幕僚：已友好分手

川普卸任首場公開演說 潘斯拒同台 幕僚：已友好分手
「如果他不是華裔」陳智博遭警擊斃 母聲淚俱下求正義

「如果他不是華裔」陳智博遭警擊斃 母聲淚俱下求正義
「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億

「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億
她被封「台灣第一女YouTuber」 高人氣全靠不露臉？

她被封「台灣第一女YouTuber」 高人氣全靠不露臉？