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緊張到失眠！賀錦麗21歲繼女為紐約時裝周走秀

中央社／紐約18日綜合外電
賀錦麗的繼女艾拉·伊姆霍夫。（取材自Instagram）
賀錦麗的繼女艾拉·伊姆霍夫。（取材自Instagram）

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）的繼女艾拉·伊姆霍夫（Ella Emhoff）因在上月總統就職典禮中的穿搭而走紅，她在紐約時裝周首度為時裝品牌Proenza Schouler走秀的影片今天公開。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，21歲的艾拉在總統拜登與賀錦麗的就職典禮上，以一件Miu Miu大衣獲眾人好評，之後與知名模特兒經紀公司IMG Models簽約。

受疫情波及，紐約時裝周以不同方式呈現，這次走秀是數周前預錄。

艾拉展現3種不同造型，分別是灰色長版夾克搭長褲、黑色長風衣，以及一套暗色系褲裝。

根據紐約時裝周官網，艾拉與2名品牌設計師對談時表示：「這是我第一次的時尚體驗」。

她說：「我必須坦承，我有點緊張，前一晚我絕對有失眠。」

艾拉是賀錦麗丈夫任德龍（Douglas Emhoff）與前妻麥克金（Kerstin Mackin）所生。

艾拉目前就讀於紐約帕森設計學院（Parsons School of Design），同時也是針織服飾設計師。

她今天發表5件新作，包含2件毛衣背心和1件條紋長洋裝。

紐約 賀錦麗 美國

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