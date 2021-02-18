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疫情衝擊 美國人預期壽命減一年

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疫情衝擊 美國人預期壽命減一年

中央社華盛頓18日綜合外電報導
據美國疾病管制暨預防中心（CDC）的初步估計，2020年上半年美國人的預期壽命減少一年，這是自第二次世界大戰以來的最大降幅，(美聯社)
據美國疾病管制暨預防中心（CDC）的初步估計，2020年上半年美國人的預期壽命減少一年，這是自第二次世界大戰以來的最大降幅，(美聯社)

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）的初步估計，2020年上半年美國人的預期壽命減少一年，這是自第二次世界大戰以來的最大降幅，且處於2006年以來的最低水準。

CDC表示，儘管這項估計是初步的，無法反映2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行的完整影響，但這是該機構首次發布初估數據，以評估2020年超額死亡人數的影響。

超額死亡人數是預期死亡人數與實際死亡人數之間的差距。

這份報告的作者之一阿里亞斯（Elizabeth Arias）說，這是自二戰以來的最大跌幅；在1942年至1943年之間，預期壽命下降2.9歲。

目前美國人平均預期壽命為77.8歲，2019年為78.8 歲。非裔人口的預期壽命下降2.7年至72歲，是所有族群中最大的降幅。白人人口減少將近1年至78歲。拉美裔人口的預期壽命下降1.9年至將近80歲。

紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health）人口衛生系系主任古雷維奇（Marc Gourevitch）說，疫情對經濟造成的強烈影響將使預期壽命恢復到大流行前水準的速度變慢。

美國 紐約大學 CDC

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