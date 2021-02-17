難堪…美外交官接種WHO未批准俄疫苗 接受中肛拭子檢測

美國不少外交官被派駐醫療條件差和新冠肺炎高確診率的國家，卻未獲疫苗優先分配，一些外交官考慮接受外國政府提供的疫苗。圖為美國駐摩洛哥大使費雪與當地官員交談。(美聯社)

華盛頓郵報(WP)報導，許多外交官派駐在醫療條件差和新冠肺炎高確診率的國家，至少有13個外國政府有意提供海外美國 官員接種其取得的美製疫苗 ，駐俄羅斯的部分國務院 官員，則求助施打未受世界衛生組織(WHO)批准的俄國新冠疫苗。

華郵取得多名外交官的會議紀錄、訪問等文件報導，有限的新冠疫苗供應成為國務卿布林肯(Antony Blinken)甫上任的首要挑戰，國務院被迫做出艱難抉擇，使得美國外交官覺得不受到重視。

多名高層官員透露，至少13個外國政府願意提供海外美國官員，接種其取得的輝瑞和莫德納疫苗，國務院已同意並持續評估其他有意提供疫苗的至少八個國家。

部分駐俄國務院官員得知華府近期無法配送美製疫苗後，轉而求助俄國政府以接種俄製Sputnik V新冠疫苗；該疫苗尚未獲WHO和聯邦疾病防治中心(CDC)批准，國務院不建議職員接種，但允許個人自行決定。

一名派駐在中東的外交官表示，美國生產頂尖的新冠疫苗，「還要拜託其他國家提供疫苗，令人難堪。」

不僅如此，部分駐中國的美國官員抱怨，他們必須接受中國政府規定的肛門拭子檢測；中國醫生稱此侵入性檢測比鼻咽採檢更有效，但過程更不舒服。國務院發言人表示，會評估一切合理選項，根據「維也納外交關係公約」(Vienna Convention on Diplomatic Relations)，維護美國官員的「尊嚴」。

疫苗分配由聯邦衛生部(HHS)決定，匿名官員表示，國務院要求31萬5000劑，但僅拿到23%疫苗量。

國務院管理次卿卡洛．裴瑞茲(Carol Perez)與資深官員告訴華郵，他們持續努力緩解外交官的疫苗擔憂。

部分外交官則對國務院領袖表予同情，美國外交服務協會(AFSA)一名代表認為，國務院在疫情危機處理得宜，只是須加強溝通。

裴瑞茲2日與全球900名駐外官員電話開會，部分外交官認為疫苗配送不公，偏重華府官員，卻疏忽派駐高風險國家的外交官；華府有些一周進辦公室一次的官員可先接種疫苗，但海外外交官的接種時程卻不明。

海外外交官遭忽視的感受加深，另一個原因是華府限制駐地旅行、駐地疫情惡化，而且醫療高官被召回華府協助接種疫苗。

華郵指出，國內外人員都有分配並接種到前兩批疫苗，之後第三批的部分疫苗將分配到東非和南非。

部分外交官表示，拜登政府的疫苗分配比川普政府更透明，但仍有改善空間，例如加強定期更新資訊。