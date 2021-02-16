冬季風暴襲美奪16命 內布拉斯加州-35℃破紀錄

底特律一名男子幫忙受困在雪地中的UPS貨車脫困。（路透）

冬季風暴在美國 肆虐，讓數百萬人於破紀錄低溫中無電可用，釀成累積16死的悲劇，包括德州 休士頓地區有一家人因用壁爐取暖引發大火，造成祖孫4人喪生。另外還有龍捲風襲擊北卡羅來納州濱海城鎮，奪走3條人命。

路透報導，極地氣團南下壟罩美國大部分地區，今天多處來到破紀錄低溫，內布拉斯加州林肯（Lincoln）今天出現攝氏零下35度低溫，打破1978年的負27度紀錄。

一向溫暖的德州達拉斯-沃斯堡（Dallas-Fort Worth）也掉到攝氏零下17度，改寫1903年負11度紀錄。

美聯社報導，這場風暴造成南部大平原（Southern Plains）電力不堪負荷、人員動彈不得，並將大雪和凍雨帶進新英格蘭（New England）及深南部（Deep South）多州，產生令人痛苦的低溫。風寒警報更是從加拿大一路發布到墨西哥。

目前接獲的相關死亡案例達至少16宗，其他死因包括車禍與一氧化碳中毒。這樣的氣候也威脅著全美的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗 接種工作，總統拜登政府表示，疫苗的運送和交付可能會延誤。

對北卡的布朗斯威克郡（Brunswick County）來說，危險氣候通知來得太晚，接到龍捲風警報時，龍捲風早已襲擊當地。

在伊利諾州芝加哥，46公分的積雪迫使公立學校今天取消實體課程；就連通常氣候宜人的墨西哥灣地區，例如德州加爾維斯敦（Galveston）海邊，都有新下的粉雪可供越野滑雪。

全美電力中斷最嚴重的地區是德州，有400多萬戶家庭和企業無電可用；阿帕拉契山脈（Appalachia）多處地區有超過25萬人斷電；美國西北俄勒岡州另有25萬人在冰風暴後無電可用。墨西哥則有400萬人摸黑。

德州官員要求美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）提供60台發電機，並計劃優先提供給醫院及療養院。FEMA表示，德州已啟用35個避難所可供1000多人使用。

有超過500人在休士頓一處避難所棲身。市長特納（Sylvester Turner）表示，其他地方都因為斷電而必須關閉。

在供電吃緊下，為滿足各地暖氣和電力所需，北從明尼蘇達州南到德州的美國多處水電公司實施輪流斷電措施。

斷電情況下，德州有一郡的衛生所發生斷電之後，人員為了不浪費8000多劑莫德納（Moderna）疫苗，把疫苗送到人多且已經有醫療人員駐守的學校和監獄。原本要等到3、4月才能打疫苗的大學生如今等了4小時就順利接種，直呼是另類的因禍得福。

空中交通也受到影響，截至中午，美國已有2700個航班取消，影響最大的達拉斯-沃斯堡國際機場（Dallas/Fort Worth International Airport），取消800多個航班，位於休士頓的喬治布希休士頓洲際機場（George Bush Intercontinental Airport）取消700多班。