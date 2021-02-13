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法拉盛市區 新冠死亡率全市第2高 疫苗分配遭質疑

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法拉盛市區 新冠死亡率全市第2高 檢測與疫苗分配遭質疑

記者牟蘭／紐約報導
郵遞編號11354的法拉盛市中心地區感染新冠病毒人均死亡率位列皇后區最高；圖為法拉盛市中心的臨時新冠病毒檢測站。(記者牟蘭／攝影)
郵遞編號11354的法拉盛市中心地區感染新冠病毒人均死亡率位列皇后區最高；圖為法拉盛市中心的臨時新冠病毒檢測站。(記者牟蘭／攝影)

市府的數據顯示，疫情爆發以來，全市已有超過2萬2750人因確診新冠肺炎離世，其中郵遞編號11354的法拉盛市中心地區感染新冠病毒人均死亡率全市第二高、皇后區最高，每10萬人中，就有643.56人因染疫死亡；對此，民選官員砲轟政府新冠檢測站與疫苗的分配不均，導致悲劇發生。

影音來源：陳熾提供

根據市府數據，自疫情爆發至本月4日，全市有超過2萬2750人感染新冠去世，另有5000餘人疑似染疫離世；其中郵遞編號11354的法拉盛市中心地區有347人因染疫離世，在皇后區的人均染疫死亡率最高，相當於每10萬人中有643.56人因確診新冠病毒死亡，在全市僅次於布碌崙(布魯克林)的東紐約(East New York)，該區每10萬人有829人死於新冠。

對此，皇后區區長理查茲(Donovan Richards)在聲明中表示，少數族裔社區長期在醫療保健上遭受不公待遇，尤其在疫情期間更凸顯問題嚴重，「我對這些驚人的數據並不感到驚訝」；他說，防疫物資、檢測站以及疫苗的分配不均，導致皇后區東北與東南地區疫情嚴重，「任何居民都不應被迫離開自己的社區，去別的地方檢測或注射疫苗」。

多次與市府合作開展免費新冠檢測點的角聲福音廣場總監陳熾表示，當地的自願檢測人數普遍偏低，尤其今年春節前舉辦的三場檢測參與者少；而且一些確診患者未及時就診，增加病重不治的風險。

陳熾表示，為避免疫情傳播，市府的檢測站安排工作人員指導民眾自行進行鼻腔拭子檢測，48小時後透過電子郵件告知結果，消息絕對保密；他說，角聲將在23日、24日與25日在角聲使命中心(Herald Mission Center)舉辦三場檢測，歡迎民眾積極參與。

選區包括法拉盛的市議員顧雅明日前針對當地缺少疫苗注射站喊話政府，他表示，郵遞編碼為11355的法拉盛地區近期七天陽性率一度位居全市最高，他呼籲市府在疫苗預約網站提供中文與韓文翻譯，解決當地民眾面臨的困境。

陳熾演示在工作人員指導下自行進行鼻腔拭子檢測。(陳熾提供)
陳熾演示在工作人員指導下自行進行鼻腔拭子檢測。(陳熾提供)
陳熾表示，法拉盛自願篩檢人數偏低。(陳熾提供)
陳熾表示，法拉盛自願篩檢人數偏低。(陳熾提供)

檢測 疫情 疫苗

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