參院即將表決彈劾案 川普律師：彈劾案是政治報復

美國前總統川普的彈劾案將進入最後一天。(路透)

美國前總統川普 的彈劾 案將進入最後一天，兩造結辯後，參院 預計下午表決川普是否有罪；在12日的問答過程中，參員們聚焦川普上月6日是否認知到國會陷入危險，其和平示威訴求能否使他無罪，但川普律師團未正面回應，僅重申川普言行受憲法第一修正案保護，批判眾議院彈劾監察人團操弄證據，實施政治報復，呼籲參院否決此案。

「該彈劾案文是出於政治報復的不公正且公然違憲的行為。」川普律師范德文(Michael van der Veen)說，川普在國會暴亂前的談話，明白鼓勵參與者和平愛國行使其權利，呼籲參議院迅速果斷反對彈劾。

川普律師肖恩(David Schoen)也指控眾議院彈劾監察人團操縱證據，選擇性地挑選影片畫面，捏造虛假推文。

原定最多16小時的申辯時間，川普律師團只用了3小時就完成；川普已經創下「兩度被國會眾院彈劾的總統」紀錄，剩下參院認定川普是有罪，或無罪釋放的最後一道程序。

在此之前，眾院曾邀請川普在審訊期間出席作證，川普透過律師團拒絕，媒體分析這是為避免「自證其罪」；如今問答議程已結束，雙方仍各說各話，參議院13日下午將表決川普是否有罪。

民主黨持續進攻，領導眾院彈劾監察人團(impeachment managers)的民主黨眾議員拉斯金(Jamie Raskin)12日再度要求川普律師團，把川普帶來現場作證。

「這是保護共和黨的方式，也能確保美國不會再出一位這樣的總統。」拉斯金在參院議場表示，「與其在這邊大吼大叫說，我們的證據不足以證明是川普做的，那就把你的委託人帶來，讓他按誓作證。」

川普律師團在申辯時也播放影片，包含民主黨參議員華倫(Elizabeth Warren)、現任副總統賀錦麗(Kamala Harris)曾在公開演說中強調「Fight」，以及現任總統拜登曾在競選過程中表示，「若自己還在讀高中，會把川普帶到體育館後面重重打倒他。」

肖恩說，民主黨人無視自己的言行，再三指控川普煽動暴亂，是基於仇恨與憤怒、是危險的雙重標準。

共和黨參議員羅穆尼(Mitt Romney)詢問，川普是否認知潘斯當時也處於危險之中？

「6日當天的混亂、屠殺和騷亂持續好幾個小時，副總統及其家人深陷危險之中，我們的三軍統帥卻什麼也沒做。」眾議院彈劾監察人團成員卡斯特羅(Joaquin Castro)表示。

范德文說，川普不知道，只知道潘斯被帶離參議院；范德文批評眾議院並未調查該細節，也沒有提供「川普知道潘斯身陷危險」的證據，就想製造站不住腳的論點。

范德文說，指控川普煽動暴亂本身就是問題，答案是否定的，川普沒有發表煽動暴力或暴亂的言論。

若民主黨要推動彈劾案在參院通過，至少要獲得17位共和黨參議員支持，難度很高。