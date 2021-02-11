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回顧2020 美國民調機構關注疫情大選等事件

中央社華盛頓11日專電

爆發疫情大流行的2020年是現代史上罕見的一年。從新冠肺炎美國總統大選到「黑人的命也是命」運動等，美國民調機構皮尤研究中心整理出多項年度重大事件的趨勢與發現。

美國皮尤研究中心（Pew Research Center）發現，自從2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）在美國現蹤後，2020年11月的調查顯示，84%的民主黨與傾民主黨受訪者認為，新冠肺炎對美國人健康帶來重大威脅，幾乎是共和黨與傾共和黨受訪者（約43%）的2倍。

新冠肺炎也對國際旅行帶來嚴峻挑戰。在2020年4月時，全球約91%民眾生活在邊境部分封閉或完全封閉的國家。

同樣因為疫情，自經濟大蕭條以來，美國首度有超過半數以上年輕人與父母同住。去年7月的統計顯示，年齡在18到29歲的美國年輕人有約52%和父母同住，高於2月疫情爆發前的47%。

此外，因為中國對疫情處理不當，國際社會對中國的負面印象大幅增加，其中澳洲升高24%，英國19%。在調查的14個國家中，多數民眾不滿中國面對疫情爆發的處理方式。

美國總統大選也是2020年的年度大事。去年夏天的民調顯示，約83%選民認為誰能出線十分重要，比20年前僅50%選民認為誰贏得當年大選很重要的比例高出許多。2000年是共和黨籍候選人小布希（George W. Bush ）與民主黨籍候選人高爾（Al Gore）對決。

前美國總統川普的支持率呈現明顯的黨派之分。從他上任到去年8月間，平均87%的共和黨人肯定川普的表現，但僅有6%民主黨人認為川普做得很好。

去年8月的一項調查則顯示，因為疫情帶來的經濟困境，42%的美國成年人表示，自己或家中成員遭到解僱、失業或減薪。其中又以年輕人、西班牙裔與低收入家庭情況更普遍。

至去年11月時，54%的美國人身邊有人因為新冠肺炎住院或病逝，其中以非裔71%最高，其次為西班牙裔61%，亞裔為48%。

約86%美國民眾認為，人類可以從新冠肺炎汲取經驗與教訓，包括戴口罩、珍惜與家人共度的時光、全民健保的重要性等。

值得注意的是，美國國際形象在2020年進一步惡化，只有41%的英國民眾表達對美國有好感，法國與德國也跌到2003年3月以來最低。

另一方面，美國民眾對媒體的信賴度呈現下滑，2月調查顯示，高達60%的傾共和黨民眾認為媒體不夠專業，民主黨也有21%。

在社會運動方面，去年5月底白人警察殺害非裔民眾後爆發的示威運動，有約2/3民眾表示支持；但在9月時支持率已經降至55%。

但因為這項示威運動衍生而來的刪除警察經費訴求，在6月時的調查僅獲得1/4民眾支持，約42%民眾希望維持不變，有31%民眾認為應增加對警察的支持。

另外，極右派陰謀論團體「匿名者Q」（QAnon）快速崛起，從去年2月僅23%民眾聽過，到9月聽過的民眾已經達到47%。

社群平台公司網路審查日趨嚴格，去年6月的調查顯示，約73%美國民眾認為社群網站有對他們認為的反感政治觀點進行審查。

在英國正式脫歐後，對歐盟持贊同立場的英國成年人比重從一年前的54%，升高到2020年的60%，是2004年以來比重最高的一次。

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