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AP民調：三分之一美國人不打疫苗

記者顏伶如／綜合報導
有3300萬美國民眾已接種至少一劑疫苗，約占整體人口的10%，但民調顯示有三分之一美國民眾不願打疫苗。(美聯社)
有3300萬美國民眾已接種至少一劑疫苗，約占整體人口的10%，但民調顯示有三分之一美國民眾不願打疫苗。(美聯社)

新冠疫苗美國推出一個多月之後，美聯社與NORC公共事務研究中心(NORC Center for Public Affairs Research)10日公布最新民調指出，約有三分之一美國民眾指出，「絕對不會」或「可能不會」施打新冠疫苗。衛生專家表示，倘若美國希望達到群體免疫的目標，如此現象令人氣餒。

民調報告顯示，約有67%受訪美國民眾表示，計畫接受疫苗施打或已經接種了新冠疫苗，但另外有15%受訪民眾則說，「絕對不會」施打疫苗，回答「可能不會」施打疫苗的受訪者約17%。

統計結果顯示，許多民眾對疫苗的安全及效果存疑。其中以年輕人、沒有大學學歷的民眾對於疫苗的懷疑最高，非洲裔美國人、共和黨員也較不相信疫苗。

美國國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇(Anthony Fauci)曾表示，美國人口必須要有70%至85%施打疫苗，才能阻止病毒繼續擴散。佛奇日前表示，變種病毒傳染力強，因此民眾更需盡快施打疫苗。

這項調查是在今年1月28日至2月1日之間進行，共有1055成年民眾接受訪查。

哈佛大學傳染病學者哈納吉(William Hanage)表示，67%人口接種疫苗絕對是不夠的，「一定要有高比例的人口接種疫苗，才會看到真正的效果」。

據美國疾病管制與預防中心(CDC)統計，約有3300萬美國民眾已經接種至少一劑疫苗，約占整體人口的10%。

疫苗 美國 民調

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