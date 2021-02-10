北大「神童」趙鵬 34歲執掌華爾街投行

趙鵬和妻子cherry chen，生活低調，曾在去年疫情嚴重時，捐贈社區一百萬個口罩。（新浪微博照片）

美國華爾街對沖金融巨鱷與散戶就美股GameStop 上演大戰，為近日不少人所津津樂道。其中華人趙鵬是Citadel Securities的CEO ，而GameStop最大空倉者Melvin Capital背後大股東是Citadel；報導指出，最多散戶使用的免費證券商Robinhood，有35%的收入來自Citadel。

據香港01報導，趙鵬自小被視為「神童」，年僅34歲便執掌華爾街大行（投行），前年曾獲選為《財富》雜誌「40位40歲以下精英」的「商界最具影響力青年」年度名單。

據了解，1990年成立的Citadel資產管理規模約350億美元，其創辦人Kenneth Griffin仍在母公司Citadel LLC任CEO，而作為做市商提供股票、期權等產品的Citadel Securities則就由趙鵬出任掌舵人。

1983年生於北京 的趙鵬，10歲時便獲選進入北京第八中學「超常兒童教育實驗班」，該班素有「神童班」之稱，結果趙鵬僅用4年時間便完成小五至高中全部課程。

北京八中「神童班」集聚了一批小天才。他們有著超乎常人的高智商和高情商，趙鵬便是這其中的一位。趙鵬以優異的成績考入北京大學數學系，在校期間分別獲得北京大學創新獎、Berkeley Fellow 和Erich Lehmann Citation等各種獎項。

自北京大學數學系畢業後，趙鵬就讀於美國加州大學柏克萊分校統計學博士，主要研究在線預測、預測損失函數、自然統計、財務數據分析和財務預測等，期間學術成績斐然，贏得多項學術獎項、獎學金，並曾發表多篇被廣泛引用的論文，其中一篇被引用超過1100次。

趙鵬曾在「雷曼兄弟」做過暑期實習生，主要負責定量研究，2006年博士畢業後，他便進入Citadel Securities擔任量化分析師，並在出色的工作成績及人緣下快速升職，先在2010年出任合夥人，2年後升任全球造市商業務董事總經理，2017年更接替作為微軟前COO的Kevin Turner出任CEO，當時年僅34歲。他的年收入，超過美元九位數。

據美媒《芝加哥太陽報》（Chicago Sun-Times）報導，去年5月美國新冠肺炎疫情嚴重，當時趙鵬和妻子Cherry Chen發起了由十多位芝加哥地區華人工商界領袖參與的口罩募捐活動，向當地衛生局、警察局、公立學校等部門捐贈了100萬個醫用口罩。

而本次GameStop美股狂歡期間，Citadel曾在上周向Melvin Capital注資20億美元（約155億港元）；同時據英國《金融時報》報導，Robinhood有35%的收入來自Citadel，而前者會請Citadel Securities幫助散戶進行交易。

Citadel和Citadel Securities是兩家不同的公司。Citadel LLC是一家多策略對沖基金，Citadel證券是一家做市場商業。

顯然，Citadel在GameStop事件裏的關係盤根錯節，令該集團及其「北大神童CEO」趙鵬備受注目。

大陸微博裡，還有網友稱，Netflix和米高梅（MGM）據報已分別籌備把GameStop水兵撼空軍事件改編為電影，而作為Citadel掌舵人的趙鵬，在相關電影裏相信也會佔有很重戲份，不知將來會由哪個華裔演員飾演。